https://ria.ru/20231218/medali-1916552924.html
Дзюдоисты Подмосковья завоевали три бронзовые медали на Кубке России
Дзюдоисты Подмосковья завоевали три бронзовые медали на Кубке России - РИА Новости, 18.12.2023
Дзюдоисты Подмосковья завоевали три бронзовые медали на Кубке России
Дзюдоисты из Московской области завоевали три бронзовые медали Кубка России среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:11
2023-12-18T17:11
2023-12-18T17:11
новости подмосковья
спорт
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916552165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_298a93d221679f0c89a20bd43be4bdc5.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дзюдоисты из Московской области завоевали три бронзовые медали Кубка России среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. По информации ведомства, в весовой категории до 81 килограмма среди мужчин третье место занял Георгий Елбакиев. В женском весе до 48 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась Марина Воробьева. Замкнула тройку призеров в весовой категории до 70 килограммов Эльвира Донцова. В общекомандном зачете сборная Подмосковья заняла третье место, опередив сборные Республики Дагестан и Свердловской области. Возглавила зачет команда из Москвы, второй результат за спортсменами из Санкт-Петербурга. Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин проходит с 14 по 18 декабря в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20231218/medali-1916507341.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916552165_38:0:1257:914_1920x0_80_0_0_34d5cde5030bdf2a7291169ba9455ec1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Спорт, Московская область (Подмосковье)