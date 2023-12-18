https://ria.ru/20231218/medali-1916552924.html

Дзюдоисты Подмосковья завоевали три бронзовые медали на Кубке России

Дзюдоисты Подмосковья завоевали три бронзовые медали на Кубке России - РИА Новости, 18.12.2023

Дзюдоисты Подмосковья завоевали три бронзовые медали на Кубке России

Дзюдоисты из Московской области завоевали три бронзовые медали Кубка России среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:11

2023-12-18T17:11

2023-12-18T17:11

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дзюдоисты из Московской области завоевали три бронзовые медали Кубка России среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. По информации ведомства, в весовой категории до 81 килограмма среди мужчин третье место занял Георгий Елбакиев. В женском весе до 48 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась Марина Воробьева. Замкнула тройку призеров в весовой категории до 70 килограммов Эльвира Донцова. В общекомандном зачете сборная Подмосковья заняла третье место, опередив сборные Республики Дагестан и Свердловской области. Возглавила зачет команда из Москвы, второй результат за спортсменами из Санкт-Петербурга. Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин проходит с 14 по 18 декабря в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20231218/medali-1916507341.html

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спорт, московская область (подмосковье)