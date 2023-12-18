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В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023
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11:55 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/mchs-1916443929.html
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике
Пожар на мебельной фабрике в Ставрополе на площади 400 квадратных метров потушен, сообщает МЧС России в Telegram. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:55
2023-12-18T11:55
происшествия
ставрополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Ставрополе на площади 400 квадратных метров потушен, сообщает МЧС России в Telegram. Ранее глава города Иван Ульянченко сообщил, что мебельная фабрика загорелась на северо-западе Ставрополя на площади 400 квадратных метров. "В Ставрополе огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике

МЧС: в Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике на площади 400 кв метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Ставрополе на площади 400 квадратных метров потушен, сообщает МЧС России в Telegram.
Ранее глава города Иван Ульянченко сообщил, что мебельная фабрика загорелась на северо-западе Ставрополя на площади 400 квадратных метров.
«
"В Ставрополе огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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