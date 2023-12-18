https://ria.ru/20231218/mchs-1916443929.html
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике
Пожар на мебельной фабрике в Ставрополе на площади 400 квадратных метров потушен, сообщает МЧС России в Telegram. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:55
2023-12-18T11:55
2023-12-18T11:55
происшествия
ставрополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Ставрополе на площади 400 квадратных метров потушен, сообщает МЧС России в Telegram. Ранее глава города Иван Ульянченко сообщил, что мебельная фабрика загорелась на северо-западе Ставрополя на площади 400 квадратных метров. "В Ставрополе огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231217/pozhar-1916273700.html
ставрополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике
МЧС: в Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике на площади 400 кв метров