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В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике

В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023

В Ставрополе потушили пожар на мебельной фабрике

Пожар на мебельной фабрике в Ставрополе на площади 400 квадратных метров потушен, сообщает МЧС России в Telegram. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:55

2023-12-18T11:55

2023-12-18T11:55

происшествия

ставрополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Ставрополе на площади 400 квадратных метров потушен, сообщает МЧС России в Telegram. Ранее глава города Иван Ульянченко сообщил, что мебельная фабрика загорелась на северо-западе Ставрополя на площади 400 квадратных метров. "В Ставрополе огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231217/pozhar-1916273700.html

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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)