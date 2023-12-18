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Свыше 16 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
13:56 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/mammografiya-1916489054.html
Свыше 16 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи
Свыше 16 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи - РИА Новости, 18.12.2023
Свыше 16 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи
В Московской области более 16 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи, процедура доступна для жительниц старше 40 лет, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:56
2023-12-18T13:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Московской области более 16 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи, процедура доступна для жительниц старше 40 лет, сообщает пресс-служба Минздрава региона. "Всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на самых ранних стадиях. Для удобства жительниц региона мы открыли самостоятельную запись на маммографию. С начала года уже более 16,3 тысячи женщин прошли исследование", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что у тысячи женщин выявили отклонения. Их направили на прохождение углубленной диагностики. По информации пресс-службы, для самостоятельной записи на маммографию нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Записаться на маммографическое исследование самостоятельно можно через подмосковный портал госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Свыше 16 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант настраивает цифровой маммограф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Московской области более 16 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи, процедура доступна для жительниц старше 40 лет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
"Всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на самых ранних стадиях. Для удобства жительниц региона мы открыли самостоятельную запись на маммографию. С начала года уже более 16,3 тысячи женщин прошли исследование", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что у тысячи женщин выявили отклонения. Их направили на прохождение углубленной диагностики.
По информации пресс-службы, для самостоятельной записи на маммографию нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.
Записаться на маммографическое исследование самостоятельно можно через подмосковный портал госуслуг "Здоровье".
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