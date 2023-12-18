https://ria.ru/20231218/maldivy-1916531756.html

Эксперты подсчитали, сколько россиян посетят Мальдивы в этом году

Эксперты подсчитали, сколько россиян посетят Мальдивы в этом году - РИА Новости, 18.12.2023

Эксперты подсчитали, сколько россиян посетят Мальдивы в этом году

Турпоток из России на Мальдивы будет на четыре процента выше, чем в 2022 году, наша страна остается для островов рынком номер один, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:33

2023-12-18T16:33

2023-12-18T16:33

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Турпоток из России на Мальдивы будет на четыре процента выше, чем в 2022 году, наша страна остается для островов рынком номер один, сообщает АТОР. По официальным статданным иммиграционного управления государства, в ноябре 2023 года на острова прибыли 16 954 туриста из России. Это на 6,6 процента меньше, чем в ноябре 2022 года. Совокупный турпоток из России на Мальдивы за 11 месяцев 2023 года составил 191 617 визитов. Это на 5,1 процента больше, чем за тот же период 2022 года (182 332).Опрошенные эксперты рынка полагают, что в декабре (с учетом пика в конце декабря, заезды на новый год) приедет не менее 19 тысяч туристов из нашей страны. Таким образом, по итогам 2023 года российский турпоток на Мальдивы может достигнуть уровня 210 тысяч визитов.Такая цифра будет означать прирост по сравнению с годовыми показателями 2022 года (201 952 визита) на 3,9 процента как минимум. Тем не менее, рекорд "ковидного" 2021 года, когда из России прибыли 220 424 туриста, не будет превзойден.Несмотря на внушительный рост российского турпотока в первом квартале и весной 2023 года по сравнению с этим же периодом проблемного 2022 года, летом и осенью динамика перестала быть положительной. Так, уже июне 2023 года турпоток оказался на 4,7 процента меньше, чем в том же месяце 2022, в июле – на 9,7, в августе – на 19,9 процента. Сентябрь продемонстрировал снижение на 37 процентов, с октября разрыв с 2022 годом стал уменьшаться.Эксперты полагают, что определенное охлаждение динамики спроса летом и осенью было вызвано совокупностью двух факторов: падением курса рубля и открытием множества альтернативных направлений в Юго-Восточной Азии.Но Россия продолжает оставаться въездным рынком номер один для Мальдив, и наверняка, окажется лидером и по итогам всего 2023 года.По состоянию на 12 декабря на островах зафиксировали с 1 января 2023 года 197 364 тысяч прибытий из нашей страны, на втором месте Индия (163 693), на третьем – Китай (180 524), на четвертом – Великобритания (143 988) и на пятом – Германия (127 618 прибытий).

https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html

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