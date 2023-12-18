https://ria.ru/20231218/lavrov-1916533369.html
Лавров высказался о связях Буданова с силами спецопераций США
Лавров высказался о связях Буданова с силами спецопераций США - РИА Новости, 18.12.2023
Лавров высказался о связях Буданова с силами спецопераций США
Связи руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США показывают, что Украина является лишь пешкой в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:13
2023-12-18T16:13
2023-12-18T16:13
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сергей лавров
кирилл буданов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Связи руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США показывают, что Украина является лишь пешкой в руках Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала."Буданов, по-моему, совсем не скрывая, <…> откровенно признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций", — сказал он.Лавров добавил, что при ВСУ были созданы специальные подразделения для тесной координации с ЦРУ и MI6."Все это, безусловно, показывает, что Украина — несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют", — объяснил он.Лавров ранее подчеркивал, что США управляют войной против России на Украине, и призывал НАТО и ЕС осознать полную тупиковость конфликта, который они затеяли против России руками режима Зеленского.
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916017736.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, кирилл буданов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), британская разведывательная служба mi6
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Британская разведывательная служба MI6
Лавров высказался о связях Буданова с силами спецопераций США
Лавров: связи Буданова с США показывают, что Украиной манипулируют
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Связи руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США показывают, что Украина является лишь пешкой в руках Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире
Первого канала.
"Буданов, по-моему, совсем не скрывая, <…> откровенно признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций", — сказал он.
Лавров добавил, что при ВСУ были созданы специальные подразделения для тесной координации с ЦРУ и MI6.
"Все это, безусловно, показывает, что Украина — несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют", — объяснил он.
Лавров ранее подчеркивал, что США управляют войной против России на Украине, и призывал НАТО и ЕС осознать полную тупиковость конфликта, который они затеяли против России руками режима Зеленского.
Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине