https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916487891.html
Шольц заразился коронавирусом
Шольц заразился коронавирусом - РИА Новости, 18.12.2023
Шольц заразился коронавирусом
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что прошел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:54
2023-12-18T13:54
2023-12-18T14:00
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что прошел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. "Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение", - написал Шольц в соцсети X. Политик добавил, что на данный момент планирует работать в изоляции. В ходе брифинга кабмина ФРГ в понедельник официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт сообщил по случаю болезни канцлера, что тот, вероятнее всего, не сможет принимать личное участие в анонсированном ранее на вторник приёме премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Шольц 14 декабря принял участие в саммите ЕС в Брюсселе.
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в мире, германия, словакия, роберт фицо, олаф шольц, евросоюз, брюссель
В мире, Германия, Словакия, Роберт Фицо, Олаф Шольц, Евросоюз, Брюссель
Шольц заразился коронавирусом
Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом