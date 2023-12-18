https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916487891.html

Шольц заразился коронавирусом

Шольц заразился коронавирусом - РИА Новости, 18.12.2023

Шольц заразился коронавирусом

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что прошел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:54

2023-12-18T13:54

2023-12-18T14:00

в мире

германия

словакия

роберт фицо

олаф шольц

евросоюз

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что прошел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. "Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение", - написал Шольц в соцсети X. Политик добавил, что на данный момент планирует работать в изоляции. В ходе брифинга кабмина ФРГ в понедельник официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт сообщил по случаю болезни канцлера, что тот, вероятнее всего, не сможет принимать личное участие в анонсированном ранее на вторник приёме премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Шольц 14 декабря принял участие в саммите ЕС в Брюсселе.

https://ria.ru/20231215/nauka-1915865023.html

германия

словакия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, словакия, роберт фицо, олаф шольц, евросоюз, брюссель