https://ria.ru/20231218/kitay-1916446631.html

Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая

Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая - РИА Новости, 18.12.2023

Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая

Рост торговли России и Китая является следствием устойчивости экономик двух стран, несмотря на вызовы и фрагментацию мировой экономики, заявил в понедельник... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:05

экономика

россия

китай

антон силуанов

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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Рост торговли России и Китая является следствием устойчивости экономик двух стран, несмотря на вызовы и фрагментацию мировой экономики, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рост торговли - это также следствие устойчивости экономик наших стран, несмотря на те вызовы, турбуленции, фрагментации мировой экономики, которые мы вместе с вами наблюдаем", - заявил Силуанов, открывая девятый финансовый диалог России и Китая. И в этих условиях, указал он, "действительно, наша задача обеспечить финансовую стабильность в наших странах". "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить выполнение всех тех планов, которые включены в бюджеты наших стран, и, соответственно, это будет способствовать развитию наших экономик, созданию новых рабочих мест, укреплению доверия к финансовой системе", - добавил российский министр. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, антон силуанов