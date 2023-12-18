https://ria.ru/20231218/kitay-1916446631.html
Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая
Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая - РИА Новости, 18.12.2023
Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая
Рост торговли России и Китая является следствием устойчивости экономик двух стран, несмотря на вызовы и фрагментацию мировой экономики, заявил в понедельник... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:05
2023-12-18T12:05
2023-12-18T12:05
экономика
россия
китай
антон силуанов
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Рост торговли России и Китая является следствием устойчивости экономик двух стран, несмотря на вызовы и фрагментацию мировой экономики, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рост торговли - это также следствие устойчивости экономик наших стран, несмотря на те вызовы, турбуленции, фрагментации мировой экономики, которые мы вместе с вами наблюдаем", - заявил Силуанов, открывая девятый финансовый диалог России и Китая. И в этих условиях, указал он, "действительно, наша задача обеспечить финансовую стабильность в наших странах". "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить выполнение всех тех планов, которые включены в бюджеты наших стран, и, соответственно, это будет способствовать развитию наших экономик, созданию новых рабочих мест, укреплению доверия к финансовой системе", - добавил российский министр. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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экономика, россия, китай, антон силуанов
Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов
Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая
Силуанов назвал рост торговли следствием устойчивости экономик России и Китая
ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Рост торговли России и Китая является следствием устойчивости экономик двух стран, несмотря на вызовы и фрагментацию мировой экономики, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рост торговли - это также следствие устойчивости экономик наших стран, несмотря на те вызовы, турбуленции, фрагментации мировой экономики, которые мы вместе с вами наблюдаем", - заявил Силуанов, открывая девятый финансовый диалог России и Китая. И в этих условиях, указал он, "действительно, наша задача обеспечить финансовую стабильность в наших странах".
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"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить выполнение всех тех планов, которые включены в бюджеты наших стран, и, соответственно, это будет способствовать развитию наших экономик, созданию новых рабочих мест, укреплению доверия к финансовой системе", - добавил российский министр.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
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