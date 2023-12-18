https://ria.ru/20231218/import-1916557146.html

СМИ: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России

СМИ: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России

Страны ЕС намерены согласовать продление до 2028 года периода отсрочки запрета на импорт некоторых видов стали из РФ до его полного введения, сообщает агентство РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:29

2023-12-18T17:29

2023-12-18T17:29

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Страны ЕС намерены согласовать продление до 2028 года периода отсрочки запрета на импорт некоторых видов стали из РФ до его полного введения, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. "Страны-члены ЕС намерены согласовать продление на четыре года льготного периода для продажи некоторых видов российской стали до полного запрета на импорт", - пишет агентство. В октябре 2022 года ЕС запретил импорт катаной стали и стальных полупродуктов из России, однако предоставил период отсрочки запрета до 1 октября 2024 года на ряд других видов стальной продукции. Согласно документам, теперь этот период может быть продлен до октября 2028 года. Решение должно быть принято странами-членами ЕС и может измениться.

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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