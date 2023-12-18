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СМИ: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России
СМИ: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России
Страны ЕС намерены согласовать продление до 2028 года периода отсрочки запрета на импорт некоторых видов стали из РФ до его полного введения, сообщает агентство РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:29
2023-12-18T17:29
2023-12-18T17:29
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Страны ЕС намерены согласовать продление до 2028 года периода отсрочки запрета на импорт некоторых видов стали из РФ до его полного введения, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. "Страны-члены ЕС намерены согласовать продление на четыре года льготного периода для продажи некоторых видов российской стали до полного запрета на импорт", - пишет агентство. В октябре 2022 года ЕС запретил импорт катаной стали и стальных полупродуктов из России, однако предоставил период отсрочки запрета до 1 октября 2024 года на ряд других видов стальной продукции. Согласно документам, теперь этот период может быть продлен до октября 2028 года. Решение должно быть принято странами-членами ЕС и может измениться.
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евросоюз, россия, в мире
СМИ: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России
Блумберг: ЕС согласует отсрочку запрета импорта некоторых видов стали из России
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Страны ЕС намерены согласовать продление до 2028 года периода отсрочки запрета на импорт некоторых видов стали из РФ до его полного введения, сообщает агентство
Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
"Страны-члены ЕС намерены согласовать продление на четыре года льготного периода для продажи некоторых видов российской стали до полного запрета на импорт", - пишет агентство.
В октябре 2022 года ЕС запретил импорт катаной стали и стальных полупродуктов из России, однако предоставил период отсрочки запрета до 1 октября 2024 года на ряд других видов стальной продукции. Согласно документам, теперь этот период может быть продлен до октября 2028 года. Решение должно быть принято странами-членами ЕС и может измениться.
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией