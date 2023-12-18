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Минэкономики Грузии заявило об отсутствии скрытых диалогов с Россией - РИА Новости, 18.12.2023
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12:42 18.12.2023 (обновлено: 12:43 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/gruziya-1916456886.html
Минэкономики Грузии заявило об отсутствии скрытых диалогов с Россией
Минэкономики Грузии заявило об отсутствии скрытых диалогов с Россией - РИА Новости, 18.12.2023
Минэкономики Грузии заявило об отсутствии скрытых диалогов с Россией
Члены грузинской делегации во время участия в китайском форуме "Один пояс - один путь" не проводили никаких скрытых диалогов с представителями российской... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:42
2023-12-18T12:43
грузия
си цзиньпин
россия
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ТБИЛИСИ, 18 дек – РИА Новости. Члены грузинской делегации во время участия в китайском форуме "Один пояс - один путь" не проводили никаких скрытых диалогов с представителями российской стороны, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Соответствующий вопрос министру задали представители оппозиционных партий в парламенте, куда он был вызван за разъяснениями в связи с визитом в Китай, где в октябре прошел третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". Оппозиционеры поинтересовались, почему грузинская сторона принимала участие в том форуме, в котором присутствовали и представители российской делегации, и не было ли между ними каких-либо переговоров. Оппозиционеры также утверждают, что многие лидеры и представители европейских государств отказались от участия в данном форуме. "Грузия участвует в этом форуме каждый раз с момента его существования, и почти всегда в нем участвовала и Российская Федерация. Сейчас, если кто-то хочет показать, что правительство Грузии каким-либо образом вредит интересам своей страны и ведет какой-то тайный диалог (с РФ - ред.), я могу однозначно и прямо сказать, что это не так", - заявил Давиташвили. По его словам, присутствие грузинской стороны на форуме было знаком уважения к Пекину. "Это было личным приглашением президента Си Цзиньпина. Наше участие в форуме и в комиссии было поддержано на самом высоком уровне китайским государством и с нашей стороны было бы абсолютно безответственно игнорировать это приглашение, учитывая ту динамику, которую мы имеем сегодня с Китаем в торгово-экономических отношениях", - добавил Давиташвили.
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грузия, си цзиньпин, россия, китай
Грузия, Си Цзиньпин, Россия, Китай
Минэкономики Грузии заявило об отсутствии скрытых диалогов с Россией

Минэкономики Грузии заявило об отсутствии скрытых диалогов с РФ на форуме в КНР

© iStock.com / BarashenkovAntonФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / BarashenkovAnton
Флаг Грузии . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 дек – РИА Новости. Члены грузинской делегации во время участия в китайском форуме "Один пояс - один путь" не проводили никаких скрытых диалогов с представителями российской стороны, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
Соответствующий вопрос министру задали представители оппозиционных партий в парламенте, куда он был вызван за разъяснениями в связи с визитом в Китай, где в октябре прошел третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". Оппозиционеры поинтересовались, почему грузинская сторона принимала участие в том форуме, в котором присутствовали и представители российской делегации, и не было ли между ними каких-либо переговоров. Оппозиционеры также утверждают, что многие лидеры и представители европейских государств отказались от участия в данном форуме.
«
"Грузия участвует в этом форуме каждый раз с момента его существования, и почти всегда в нем участвовала и Российская Федерация. Сейчас, если кто-то хочет показать, что правительство Грузии каким-либо образом вредит интересам своей страны и ведет какой-то тайный диалог (с РФ - ред.), я могу однозначно и прямо сказать, что это не так", - заявил Давиташвили.
По его словам, присутствие грузинской стороны на форуме было знаком уважения к Пекину. "Это было личным приглашением президента Си Цзиньпина. Наше участие в форуме и в комиссии было поддержано на самом высоком уровне китайским государством и с нашей стороны было бы абсолютно безответственно игнорировать это приглашение, учитывая ту динамику, которую мы имеем сегодня с Китаем в торгово-экономических отношениях", - добавил Давиташвили.
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