Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 18.12.2023 (обновлено: 19:47 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/gosduma-1916566008.html
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата
Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:06
2023-12-18T19:47
батайск
алексей чепа
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_0:250:2755:1800_1920x0_80_0_0_51d61acabf280d02134643ec799acd38.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием "Лента.ру"."Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына. Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал он.Чепа добавил, что правоохранители должны отреагировать на угрозы в адрес родственников погибшего и обеспечить их безопасность.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html
батайск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_7ac7e2e7e6a8099395934e28a55b9249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
батайск, алексей чепа, госдума рф, россия
Батайск, Алексей Чепа, Госдума РФ, Россия
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата

Депутат Чепа призвал обезопасить семью погибшего в Марьинке солдата

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственная Дума России
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственная Дума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием "Лента.ру".
"Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына. Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал он.
Чепа добавил, что правоохранители должны отреагировать на угрозы в адрес родственников погибшего и обеспечить их безопасность.
После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".
До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
Военнослужащий ВС России Роман Рудаков - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО
Вчера, 12:54
 
БатайскАлексей ЧепаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала