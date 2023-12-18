https://ria.ru/20231218/gosduma-1916566008.html
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата
Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:06
2023-12-18T18:06
2023-12-18T19:47
батайск
алексей чепа
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_0:250:2755:1800_1920x0_80_0_0_51d61acabf280d02134643ec799acd38.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием "Лента.ру"."Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына. Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал он.Чепа добавил, что правоохранители должны отреагировать на угрозы в адрес родственников погибшего и обеспечить их безопасность.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html
батайск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_7ac7e2e7e6a8099395934e28a55b9249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батайск, алексей чепа, госдума рф, россия
Батайск, Алексей Чепа, Госдума РФ, Россия
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата
Депутат Чепа призвал обезопасить семью погибшего в Марьинке солдата
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием "Лента.ру
".
"Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына. Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал он.
Чепа добавил, что правоохранители должны отреагировать на угрозы в адрес родственников погибшего и обеспечить их безопасность.
После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".
До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
Учительница рассказала об оставившем послание на кирпиче бойце СВО