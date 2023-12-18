https://ria.ru/20231218/gosduma-1916566008.html

В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата

В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата - РИА Новости, 18.12.2023

В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата

Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:06

2023-12-18T18:06

2023-12-18T19:47

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алексей чепа

госдума рф

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием "Лента.ру"."Во-первых, поступает огромное количество звонков от тех, кто поддерживает семью Рудакова и благодарит их за воспитание такого сына. Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены", — сказал он.Чепа добавил, что правоохранители должны отреагировать на угрозы в адрес родственников погибшего и обеспечить их безопасность.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.

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батайск, алексей чепа, госдума рф, россия