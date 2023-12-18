В Болгарии проголосовали за отмену акциза на транзит российского газа
Парламент Болгарии проголосовал за отмену тарифов на транзит газа из России
Сотрудник на газокомпрессорной станции "Булгартрансгаз". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Народное собрание Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа, сообщило Болгарское национальное телевидение.
Депутаты приняли решение об отмене "карательных тарифов" после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.
Как заявлял экс-премьер и лидер партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков, страна вернется к плану внедрения тарифов после разработки "всеобъемлющего механизма" совместно с Еврокомиссией.
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (десять евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ноябре заявил, что Болгария не имеет права повышать плату за транзит газа из России, так как это противоречит правилам ЕС. Ранее подобное решение со стороны Италии суд ЕС велел отменить.