https://ria.ru/20231218/forum-1916519937.html
Инклюзивный форум в Нижнем Новгороде собрал участников из десяти регионов
Инклюзивный форум в Нижнем Новгороде собрал участников из десяти регионов - РИА Новости, 18.12.2023
Инклюзивный форум в Нижнем Новгороде собрал участников из десяти регионов
Всероссийский инклюзивный форум безграничных возможностей "Другой взгляд" в Нижнем Новгороде объединил участников из 10 регионов страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:26
2023-12-18T15:26
2023-12-18T15:46
нижегородская область
нижегородская область
россия
глеб никитин
агентство стратегических инициатив (аси)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Всероссийский инклюзивный форум безграничных возможностей "Другой взгляд" в Нижнем Новгороде объединил участников из 10 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства региона. Участниками форума стали около 150 человек из 10 регионов России: Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Владимирской областей, Удмуртии, Мордовии, Татарстана, а также Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них - руководители и представители НКО, социальные предприниматели и эксперты. В ходе форума активные молодые люди с инвалидностью делились историями успеха и сами разрабатывали решения по развитию инклюзии в России. "В нашем обществе еще бытует стереотип, что люди с инвалидностью имеют ограниченные возможности и не могут полноценно участвовать в общественной жизни. Однако эти представления устарели и абсолютно не соответствуют реальности. Наука, спорт, предпринимательство, искусство, творчество - всюду мы видим множество примеров выдающихся достижений тех, кого язык не поворачивается назвать людьми с ограниченными возможностями", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона выразил уверенность, что форум поможет перевернуть сложившиеся стереотипы и представления по отношению к людям с инвалидностью и покажет их совсем с другой стороны в масштабах всей России. На проектной сессии команды разработали решения для системного вовлечения людей с инвалидностью в экономику, которые в дальнейшем будут представлены главе региона. Предложения включают в себя создание центров досуга для детей и подростков с инвалидностью, инклюзивной школы искусств, федерального карьерного агентства для людей с инвалидностью на базе служб занятости и инклюзивного клуба знакомств. Также прозвучали идеи о реализации проактивного информирования о мерах соцподдержки для всех граждан, адаптации учебных заведений для учеников с дополнительными потребностями, введении льготной карты для людей с инвалидностью наподобие "Пушкинской карты". В рамках мероприятия 9 нижегородских организаций подписали с агентством стратегических инициатив (АСИ) национальный инклюзивный договор, направленный на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых подчеркнул, что представленные командами решения требуют дальнейшей доработки. Эксперты министерства социальной политики совместно с проектным офисом стратегии развития Нижегородской области и другими ведомствами выберут ключевые инициативы и проанализируют возможность их реализации с точки зрения необходимых ресурсов. По мнению инициатора проведения форума Романа Пономаренко, инвалидность является лишь дополнительным стимулом двигаться вперед, а люди с инвалидностью готовы быть максимально полезными своей стране и стать частью истории ее успеха. "Мне захотелось создать пространство, которое в один миг переворачивает сознание и меняет обычное представление о людях с инвалидностью в обществе. Нашим форумом мы покажем действительно другой взгляд на этих людей, их безграничные возможности и достижения. Они штурмуют Эверест, достигают выдающихся побед в спорте и науке, делают карьеру и управляют большими бизнесами. Сейчас прорабатываются планы по масштабированию форума на всю России, поскольку его актуальность уже очевидна для всех", — приводятся в сообщении слова Пономаренко.
https://ria.ru/20231214/nagrada-1915871727.html
https://ria.ru/20231213/zhile-1915553086.html
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нижегородская область, россия, глеб никитин, агентство стратегических инициатив (аси), нижний новгород
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Нижний Новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Всероссийский инклюзивный форум безграничных возможностей "Другой взгляд" в Нижнем Новгороде объединил участников из 10 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками форума стали около 150 человек из 10 регионов России
: Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской
, Владимирской областей
, Удмуртии, Мордовии, Татарстана, а также Санкт-Петербурга
и Москвы
. Среди них - руководители и представители НКО, социальные предприниматели и эксперты. В ходе форума активные молодые люди с инвалидностью делились историями успеха и сами разрабатывали решения по развитию инклюзии в России.
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"В нашем обществе еще бытует стереотип, что люди с инвалидностью имеют ограниченные возможности и не могут полноценно участвовать в общественной жизни. Однако эти представления устарели и абсолютно не соответствуют реальности. Наука, спорт, предпринимательство, искусство, творчество - всюду мы видим множество примеров выдающихся достижений тех, кого язык не поворачивается назвать людьми с ограниченными возможностями", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Глава региона выразил уверенность, что форум поможет перевернуть сложившиеся стереотипы и представления по отношению к людям с инвалидностью и покажет их совсем с другой стороны в масштабах всей России.
На проектной сессии команды разработали решения для системного вовлечения людей с инвалидностью в экономику, которые в дальнейшем будут представлены главе региона. Предложения включают в себя создание центров досуга для детей и подростков с инвалидностью, инклюзивной школы искусств, федерального карьерного агентства для людей с инвалидностью на базе служб занятости и инклюзивного клуба знакомств. Также прозвучали идеи о реализации проактивного информирования о мерах соцподдержки для всех граждан, адаптации учебных заведений для учеников с дополнительными потребностями, введении льготной карты для людей с инвалидностью наподобие "Пушкинской карты".
В рамках мероприятия 9 нижегородских организаций подписали с агентством стратегических инициатив (АСИ
) национальный инклюзивный договор, направленный на создание рабочих мест для людей с инвалидностью.
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Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых подчеркнул, что представленные командами решения требуют дальнейшей доработки. Эксперты министерства социальной политики совместно с проектным офисом стратегии развития Нижегородской области и другими ведомствами выберут ключевые инициативы и проанализируют возможность их реализации с точки зрения необходимых ресурсов.
По мнению инициатора проведения форума Романа Пономаренко, инвалидность является лишь дополнительным стимулом двигаться вперед, а люди с инвалидностью готовы быть максимально полезными своей стране и стать частью истории ее успеха.
"Мне захотелось создать пространство, которое в один миг переворачивает сознание и меняет обычное представление о людях с инвалидностью в обществе. Нашим форумом мы покажем действительно другой взгляд на этих людей, их безграничные возможности и достижения. Они штурмуют Эверест, достигают выдающихся побед в спорте и науке, делают карьеру и управляют большими бизнесами. Сейчас прорабатываются планы по масштабированию форума на всю России, поскольку его актуальность уже очевидна для всех", — приводятся в сообщении слова Пономаренко.
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