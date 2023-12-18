https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html

Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме

Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.12.2023

Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме

Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:29

2023-12-18T12:29

2023-12-18T12:30

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РОССИЯ, 18 дек - РИА Новости. Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Одновременно с этим пока ещё не прекращается финансирование Европой этого террористического режима (киевского)…", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей. Парламентарий также отметила, что финансирование работает против граждан европейских стран, они не получают все свои социальные права.

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европа

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в мире, европа, киев, анна кузнецова, госдума рф