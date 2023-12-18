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Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.12.2023
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12:29 18.12.2023 (обновлено: 12:30 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.12.2023
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме
Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:29
2023-12-18T12:30
в мире
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киев
анна кузнецова
госдума рф
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РОССИЯ, 18 дек - РИА Новости. Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Одновременно с этим пока ещё не прекращается финансирование Европой этого террористического режима (киевского)…", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей. Парламентарий также отметила, что финансирование работает против граждан европейских стран, они не получают все свои социальные права.
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в мире, европа, киев, анна кузнецова, госдума рф
В мире, Европа, Киев, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме

Кузнецова: Европа продолжает финансировать террористические акты Украины

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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РОССИЯ, 18 дек - РИА Новости. Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Одновременно с этим пока ещё не прекращается финансирование Европой этого террористического режима (киевского)…", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей.
Парламентарий также отметила, что финансирование работает против граждан европейских стран, они не получают все свои социальные права.
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