https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.12.2023
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме
Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:29
2023-12-18T12:29
2023-12-18T12:30
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РОССИЯ, 18 дек - РИА Новости. Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Одновременно с этим пока ещё не прекращается финансирование Европой этого террористического режима (киевского)…", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей. Парламентарий также отметила, что финансирование работает против граждан европейских стран, они не получают все свои социальные права.
https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html
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в мире, европа, киев, анна кузнецова, госдума рф
В мире, Европа, Киев, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме
Кузнецова: Европа продолжает финансировать террористические акты Украины
РОССИЯ, 18 дек - РИА Новости. Европа продолжает финансировать террористические акты киевского режима, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Одновременно с этим пока ещё не прекращается финансирование Европой этого террористического режима (киевского)…", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей.
Парламентарий также отметила, что финансирование работает против граждан европейских стран, они не получают все свои социальные права.
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