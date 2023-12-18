https://ria.ru/20231218/evakuatsiya-1916545171.html

Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа

Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа - РИА Новости, 18.12.2023

Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа

Медики осмотрели 1124 человек, эвакуированных из сектора Газа в Москву, стационарная помощь потребовалась 42 людям, бригада российских специалистов закончила... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:52

2023-12-18T16:52

2023-12-18T17:02

москва

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

россия

здоровье - общество

алексей кузнецов

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Медики осмотрели 1124 человек, эвакуированных из сектора Газа в Москву, стационарная помощь потребовалась 42 людям, бригада российских специалистов закончила работу в Египте, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и ряда других подведомственных организаций на территории Египта в рамках эвакуации из сектора Газа с 3 ноября осмотрены 1124 человека, из них 518 детей. Все они были допущены к перелету в Москву, перелет перенесли нормально", — сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что из числа прибывших в пункты временного размещения стационарная помощь потребовалась 42 людям, 41 из которых выписан. Амбулаторная помощь была оказана 346 пациентам, в том числе 53 детям. Психологическая помощь потребовалась 55 людям, отметил Кузнецов.По его словам, бригада специалистов Минздрава России закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 человек, в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, здоровье - общество, алексей кузнецов