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Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа - РИА Новости, 18.12.2023
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16:52 18.12.2023 (обновлено: 17:02 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/evakuatsiya-1916545171.html
Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа
Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа - РИА Новости, 18.12.2023
Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа
Медики осмотрели 1124 человек, эвакуированных из сектора Газа в Москву, стационарная помощь потребовалась 42 людям, бригада российских специалистов закончила... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:52
2023-12-18T17:02
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
россия
здоровье - общество
алексей кузнецов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Медики осмотрели 1124 человек, эвакуированных из сектора Газа в Москву, стационарная помощь потребовалась 42 людям, бригада российских специалистов закончила работу в Египте, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.&quot;Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и ряда других подведомственных организаций на территории Египта в рамках эвакуации из сектора Газа с 3 ноября осмотрены 1124 человека, из них 518 детей. Все они были допущены к перелету в Москву, перелет перенесли нормально&quot;, — сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что из числа прибывших в пункты временного размещения стационарная помощь потребовалась 42 людям, 41 из которых выписан. Амбулаторная помощь была оказана 346 пациентам, в том числе 53 детям. Психологическая помощь потребовалась 55 людям, отметил Кузнецов.По его словам, бригада специалистов Минздрава России закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 человек, в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа.
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москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, здоровье - общество, алексей кузнецов
Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Россия, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов
Медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из сектора Газа

Минздрав: медики осмотрели 1124 человека, эвакуированных в Москву из Газы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Медики осмотрели 1124 человек, эвакуированных из сектора Газа в Москву, стационарная помощь потребовалась 42 людям, бригада российских специалистов закончила работу в Египте, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«

"Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и ряда других подведомственных организаций на территории Египта в рамках эвакуации из сектора Газа с 3 ноября осмотрены 1124 человека, из них 518 детей. Все они были допущены к перелету в Москву, перелет перенесли нормально", — сказал Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что из числа прибывших в пункты временного размещения стационарная помощь потребовалась 42 людям, 41 из которых выписан. Амбулаторная помощь была оказана 346 пациентам, в том числе 53 детям. Психологическая помощь потребовалась 55 людям, отметил Кузнецов.
По его словам, бригада специалистов Минздрава России закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 человек, в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа.
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