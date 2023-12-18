https://ria.ru/20231218/elektromobil-1916568647.html
Эрдоган подарил Орбану турецкий электромобиль
Эрдоган подарил Орбану турецкий электромобиль - РИА Новости, 18.12.2023
Эрдоган подарил Орбану турецкий электромобиль
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану турецкий электрокар Togg, сообщила канцелярия Эрдогана. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:23
2023-12-18T18:23
2023-12-18T18:27
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СТАМБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану турецкий электрокар Togg, сообщила канцелярия Эрдогана. "Президент Эрдоган подарил премьер-министру Орбану черный электрокар Togg с номерами "HU TR-100" в честь 100-летия дипломатических отношений между странами", - сообщила канцелярия в пресс-релизе.На опубликованных фотографиях видно, что Орбан сел за руль автомобиля.Орбан в свою очередь подарил находящемуся с визитом в Будапеште коня по кличке Аристократ."Это была выгодная сделка. В обмен на одну лошадиную силу 435", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Эрдоган в понедельник находится с официальным визитом в Венгрии. В рамках визита Эрдоган уже встретился с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном, а также были запланированы встречи с другими представителями венгерских властей. Турецкий лидер также примет участие в заседании венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Главу турецкого государства будут сопровождать члены кабмина.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщал, что на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между Венгрией и Турцией.Эрдоган подарил электрокар Togg в ноябре президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.Поставки первого турецкого электромобиля Togg начались в июле, он представлен в двух версиях - седан и внедорожник. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель.В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231128/elektromobil-1912351276.html
https://ria.ru/20231122/belorussiya-1911050810.html
https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венгрия, реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Венгрия, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Эрдоган подарил Орбану турецкий электромобиль
Эрдоган подарил Орбану турецкий электрокар Togg
СТАМБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану турецкий электрокар Togg, сообщила канцелярия Эрдогана.
"Президент Эрдоган подарил премьер-министру Орбану черный электрокар Togg с номерами "HU TR-100" в честь 100-летия дипломатических отношений между странами", - сообщила канцелярия в пресс-релизе.
Китайский XPeng показал летающий электромобиль
На опубликованных фотографиях видно, что Орбан сел за руль автомобиля.
Орбан в свою очередь подарил находящемуся с визитом в Будапеште
коня по кличке Аристократ.
"Это была выгодная сделка. В обмен на одну лошадиную силу 435", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Эрдоган в понедельник находится с официальным визитом в Венгрии. В рамках визита Эрдоган уже встретился с президентом Венгрии Каталин Новак
и премьер-министром Виктором Орбаном, а также были запланированы встречи с другими представителями венгерских властей. Турецкий лидер также примет участие в заседании венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Главу турецкого государства будут сопровождать члены кабмина.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ранее сообщал, что на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между Венгрией и Турцией
.
Образец первого белорусского электромобиля представят до конца года
Эрдоган подарил электрокар Togg в ноябре президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
.
Поставки первого турецкого электромобиля Togg начались в июле, он представлен в двух версиях - седан и внедорожник. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель.
В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР
с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY