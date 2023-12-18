https://ria.ru/20231218/dver-1916422225.html
В Петербурге дверь квартиры военкора залили монтажной пеной
В Петербурге дверь квартиры военкора залили монтажной пеной - РИА Новости, 18.12.2023
В Петербурге дверь квартиры военкора залили монтажной пеной
В Санкт-Петербурге полицейские ищут человека, залившего монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, сообщается на портале "МВД Медиа". РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:46
2023-12-18T10:46
2023-12-18T14:59
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские ищут человека, залившего монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, сообщается на портале "МВД Медиа". О том, что дверь одной из квартир в Красносельском районе залили пеной, заявила местная жительница накануне днем. "Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях", — говорится в релизе.Вечером военкор Роман Сапоньков написал в Telegram-канале, что злоумышленники пришли по адресу его прописки."Испортили дверь, потом позвонили в телефон", — написал он, добавив, что сам находится в зоне СВО.По словам журналиста, полиция приехала на вызов в 22:30. О еще одном подобном случае рассказал в Telegram-канале военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. "Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере из данных старого паспорта, слитого укропам", — сообщил он.Стешин отметил, что полиция приняла заявление, и передал "привет с Донбасса". Позже полиция подтвердила, что речь идет о домах, где проживают родственники Сапонькова и Стешина, и возбудила уголовные дела: в Приморском районе — по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", в Красносельском — о хулиганстве. Начальник регионального главка МВД Роман Плугин взял расследование под личный контроль.Вскоре стало известно о задержании подозреваемых — это два подростка. Обоих доставили в полицию для разбирательства.
https://ria.ru/20231206/kots-1914186077.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красносельский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район
В Петербурге дверь квартиры военкора залили монтажной пеной
В Петербурге ищут человека, залившего монтажной пеной дверь квартиры военкора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге полицейские ищут человека, залившего монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, сообщается на портале "МВД Медиа
".
О том, что дверь одной из квартир в Красносельском районе залили пеной, заявила местная жительница накануне днем.
«
"Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях", — говорится в релизе.
Вечером военкор Роман Сапоньков написал в Telegram-канале
, что злоумышленники пришли по адресу его прописки.
"Испортили дверь, потом позвонили в телефон", — написал он, добавив, что сам находится в зоне СВО.
По словам журналиста, полиция приехала на вызов в 22:30.
О еще одном подобном случае рассказал в Telegram-канале
военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
"Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере из данных старого паспорта, слитого укропам", — сообщил он.
Стешин отметил, что полиция приняла заявление, и передал "привет с Донбасса".
Позже полиция подтвердила, что речь идет о домах, где проживают родственники Сапонькова и Стешина, и возбудила уголовные дела: в Приморском районе — по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", в Красносельском — о хулиганстве. Начальник регионального главка МВД Роман Плугин взял расследование под личный контроль.
Вскоре стало известно о задержании подозреваемых — это два подростка. Обоих доставили в полицию для разбирательства.
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