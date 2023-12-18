https://ria.ru/20231218/delo-1916556512.html

В Петербурге завели уголовное дело после гибели жителя от падения наледи

В Петербурге завели уголовное дело после гибели жителя от падения наледи - РИА Новости, 18.12.2023

В Петербурге завели уголовное дело после гибели жителя от падения наледи

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели жителя Санкт-Петербурга от падения наледи в Калининском районе, сообщил городской... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:27

2023-12-18T17:27

2023-12-18T17:27

происшествия

санкт-петербург

россия

калининский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели жителя Санкт-Петербурга от падения наледи в Калининском районе, сообщил городской главк СК РФ. Источник в экстренных службах в понедельник рассказал РИА Новости, что на проспекте Мечникова, 10 обнаружили тело дворника, которого, по предварительным данным, "прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши". В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что начали проверку по этому поводу. Позднее в администрации Калининского района агентству уточнили, что погибший не работал дворником, он вышел в ближайший магазин около 5 часов утра. "Следственным отделом по Калининскому району… возбуждено уголовное дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения… около одного из домов на проспекте Мечникова тела 31-летнего местного жителя, погибшего, по предварительным данным, в результате падения наледи с крыши дома", - говорится в сообщении. Ранее в районной администрации предполагали, что наледь могла упасть не с крыши дома, а с козырька остекленного балкона на седьмом этаже, самостоятельного переоборудованного жильцами из лоджии. Районные власти уточняли, что дом, возле которого произошел инцидент, имеет плоскую крышу, а чистка карнизных свесов от снега и наледи проводилась в субботу. В Петербурге на выходных установилась оттепель с положительной температурой, которая понизится до нулевой только в среду, сообщал главный синоптик города Александр Колесов.

https://ria.ru/20231218/delo-1916508557.html

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санкт-петербург

россия

калининский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, калининский район