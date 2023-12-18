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В Петербурге завели дело из-за монтажной пены на дверях квартир военкоров - РИА Новости, 18.12.2023
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14:44 18.12.2023 (обновлено: 14:46 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/delo-1916508557.html
В Петербурге завели дело из-за монтажной пены на дверях квартир военкоров
В Петербурге завели дело из-за монтажной пены на дверях квартир военкоров - РИА Новости, 18.12.2023
В Петербурге завели дело из-за монтажной пены на дверях квартир военкоров
Уголовные дела возбуждены после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:44
2023-12-18T14:46
происшествия
санкт-петербург
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.Как сообщалось в понедельник на портале "МВД Медиа", полиция Санкт-Петербурга ищет человека, залившего монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе. Накануне вечером военкор Роман Сапоньков написал в своем Telegram-канале о том, что "сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале также рассказал, что по старому месту его прописки в Петербурге "запенили дверь". "Петербургская полиция возбудила уголовные дела по фактам противоправных действий в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - написала Волк.По ее словам, начальник регионального главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль работу по установлению и задержанию подозреваемых в повреждении дверей в квартиры родственников военкоров. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения.
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происшествия, санкт-петербург, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Ирина Волк
В Петербурге завели дело из-за монтажной пены на дверях квартир военкоров

Дело о хулиганстве завели из-за монтажной пены на дверях военкоров в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Как сообщалось в понедельник на портале "МВД Медиа", полиция Санкт-Петербурга ищет человека, залившего монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе. Накануне вечером военкор Роман Сапоньков написал в своем Telegram-канале о том, что "сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале также рассказал, что по старому месту его прописки в Петербурге "запенили дверь".
«
"Петербургская полиция возбудила уголовные дела по фактам противоправных действий в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - написала Волк.
По ее словам, начальник регионального главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль работу по установлению и задержанию подозреваемых в повреждении дверей в квартиры родственников военкоров. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения.
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