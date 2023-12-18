Рейтинг@Mail.ru
Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
16:02 18.12.2023 (обновлено: 16:03 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/cherepovets-1916530397.html
Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году
Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году
Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:02
2023-12-18T16:03
вологодская область
череповец
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aaf22c7af0843b01222a2e128011059.jpg
ВОЛОГДА, 18 дек – РИА Новости. Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, областные власти продолжат реализацию совместных с металлургами проектов развития городской инфраструктуры. Ежедневно на меткомбинат приезжают на работу десятки тысяч жителей Череповца и близлежащих районов. Улица Мира, ведущая на промплощадку, сейчас имеет две полосы движения, на них по утрам создаются пробки и заторы, местами отсутствуют тротуары. "Улица Мира – ключевая магистраль, ведущая на промплощадку "Северстали". Мной принято решение провести работы по ее расширению до четырех полос. Работы будут проводиться на самом загруженном участке от улицы Комарова до улицы Устюженской общей протяженностью 3,12 километра. Стоимость работ составит более 1,3 миллиарда рублей", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области. Работы начнутся уже в 2024 году. Часть улицы расширят до четырех полос, увеличат количество мест для стоянки машин, отремонтируют тротуары и проведут освещение.
https://ria.ru/20231206/avtobusy-1914060787.html
череповец
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bec52b41ffaa905b8a37c300991ee22c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
череповец, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Вологодская область, Георгий Филимонов

Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГород Череповец
Город Череповец - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Город Череповец. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 18 дек – РИА Новости. Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
По его словам, областные власти продолжат реализацию совместных с металлургами проектов развития городской инфраструктуры. Ежедневно на меткомбинат приезжают на работу десятки тысяч жителей Череповца и близлежащих районов. Улица Мира, ведущая на промплощадку, сейчас имеет две полосы движения, на них по утрам создаются пробки и заторы, местами отсутствуют тротуары.
"Улица Мира – ключевая магистраль, ведущая на промплощадку "Северстали". Мной принято решение провести работы по ее расширению до четырех полос. Работы будут проводиться на самом загруженном участке от улицы Комарова до улицы Устюженской общей протяженностью 3,12 километра. Стоимость работ составит более 1,3 миллиарда рублей", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.
Работы начнутся уже в 2024 году. Часть улицы расширят до четырех полос, увеличат количество мест для стоянки машин, отремонтируют тротуары и проведут освещение.
В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса
6 декабря, 11:16
 
Вологодская областьЧереповецВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала