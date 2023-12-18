https://ria.ru/20231218/cherepovets-1916530397.html
Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году
Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году
Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:02
2023-12-18T16:02
2023-12-18T16:03
вологодская область
череповец
вологодская область
георгий филимонов
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ВОЛОГДА, 18 дек – РИА Новости. Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, областные власти продолжат реализацию совместных с металлургами проектов развития городской инфраструктуры. Ежедневно на меткомбинат приезжают на работу десятки тысяч жителей Череповца и близлежащих районов. Улица Мира, ведущая на промплощадку, сейчас имеет две полосы движения, на них по утрам создаются пробки и заторы, местами отсутствуют тротуары. "Улица Мира – ключевая магистраль, ведущая на промплощадку "Северстали". Мной принято решение провести работы по ее расширению до четырех полос. Работы будут проводиться на самом загруженном участке от улицы Комарова до улицы Устюженской общей протяженностью 3,12 километра. Стоимость работ составит более 1,3 миллиарда рублей", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области. Работы начнутся уже в 2024 году. Часть улицы расширят до четырех полос, увеличат количество мест для стоянки машин, отремонтируют тротуары и проведут освещение.
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череповец, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Вологодская область, Георгий Филимонов
ВОЛОГДА, 18 дек – РИА Новости. Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
По его словам, областные власти продолжат реализацию совместных с металлургами проектов развития городской инфраструктуры. Ежедневно на меткомбинат приезжают на работу десятки тысяч жителей Череповца и близлежащих районов. Улица Мира, ведущая на промплощадку, сейчас имеет две полосы движения, на них по утрам создаются пробки и заторы, местами отсутствуют тротуары.
"Улица Мира – ключевая магистраль, ведущая на промплощадку "Северстали". Мной принято решение провести работы по ее расширению до четырех полос. Работы будут проводиться на самом загруженном участке от улицы Комарова до улицы Устюженской общей протяженностью 3,12 километра. Стоимость работ составит более 1,3 миллиарда рублей", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.
Работы начнутся уже в 2024 году. Часть улицы расширят до четырех полос, увеличат количество мест для стоянки машин, отремонтируют тротуары и проведут освещение.
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