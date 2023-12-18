https://ria.ru/20231218/cherepovets-1916530397.html

Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году

Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023

Еще одну улицу Череповца капитально отремонтируют в 2024 году

Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:02

2023-12-18T16:02

2023-12-18T16:03

вологодская область

череповец

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aaf22c7af0843b01222a2e128011059.jpg

ВОЛОГДА, 18 дек – РИА Новости. Улицу Мира в Череповце расширят до четырех полос в 2024 году для беспрепятственного проезда сотрудников меткомбината "Северстали" к месту работы, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, областные власти продолжат реализацию совместных с металлургами проектов развития городской инфраструктуры. Ежедневно на меткомбинат приезжают на работу десятки тысяч жителей Череповца и близлежащих районов. Улица Мира, ведущая на промплощадку, сейчас имеет две полосы движения, на них по утрам создаются пробки и заторы, местами отсутствуют тротуары. "Улица Мира – ключевая магистраль, ведущая на промплощадку "Северстали". Мной принято решение провести работы по ее расширению до четырех полос. Работы будут проводиться на самом загруженном участке от улицы Комарова до улицы Устюженской общей протяженностью 3,12 километра. Стоимость работ составит более 1,3 миллиарда рублей", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области. Работы начнутся уже в 2024 году. Часть улицы расширят до четырех полос, увеличат количество мест для стоянки машин, отремонтируют тротуары и проведут освещение.

https://ria.ru/20231206/avtobusy-1914060787.html

череповец

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

череповец, вологодская область, георгий филимонов