https://ria.ru/20231217/zerno-1916303129.html

Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна

Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна - РИА Новости, 17.12.2023

Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна

Министерство сельского хозяйства РФ, возможно, скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:04

2023-12-17T14:04

2023-12-17T14:05

экономика

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ, возможно, скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Патрушев. "Уборка по ряду регионов еще продолжается, поэтому, возможно, мы несколько скорректируем наши цифры в сторону увеличения, но только попозже", - ответил Патрушев на вопрос о том, будет ли министерство обновлять прогноз сбора зерна.

https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев