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Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна - РИА Новости, 17.12.2023
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14:04 17.12.2023 (обновлено: 14:05 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/zerno-1916303129.html
Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна
Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна - РИА Новости, 17.12.2023
Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна
Министерство сельского хозяйства РФ, возможно, скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:04
2023-12-17T14:05
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ, возможно, скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Патрушев. "Уборка по ряду регионов еще продолжается, поэтому, возможно, мы несколько скорректируем наши цифры в сторону увеличения, но только попозже", - ответил Патрушев на вопрос о том, будет ли министерство обновлять прогноз сбора зерна.
https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна

Патрушев не исключил корректировку в сторону увеличения цифр по урожаю зерновых

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ, возможно, скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Патрушев.
"Уборка по ряду регионов еще продолжается, поэтому, возможно, мы несколько скорректируем наши цифры в сторону увеличения, но только попозже", - ответил Патрушев на вопрос о том, будет ли министерство обновлять прогноз сбора зерна.
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ЭкономикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
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