https://ria.ru/20231217/yars-1916310452.html

В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку

В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку - РИА Новости, 17.12.2023

В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку

Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:01

2023-12-17T15:01

2023-12-17T15:01

безопасность

калужская область

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ. "В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.

https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html

калужская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, калужская область, ракетные войска стратегического назначения