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В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку - РИА Новости, 17.12.2023
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15:01 17.12.2023
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В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку
В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку - РИА Новости, 17.12.2023
В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку
Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:01
2023-12-17T15:01
безопасность
калужская область
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ. "В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.
https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html
калужская область
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безопасность, калужская область, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Калужская область, Ракетные войска стратегического назначения
В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку

МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН

© Минобороны России/TelegramМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс, которую загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области
© Минобороны России/Telegram
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения России - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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БезопасностьКалужская областьРакетные войска стратегического назначения
 
 
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