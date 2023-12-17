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В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку
В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку - РИА Новости, 17.12.2023
В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку
Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:01
2023-12-17T15:01
2023-12-17T15:01
безопасность
калужская область
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ. "В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.
https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калужская область, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Калужская область, Ракетные войска стратегического назначения
В Калужской области МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку
МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН