https://ria.ru/20231217/vyzovy-1916331821.html

Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы

Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы - РИА Новости, 17.12.2023

Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы

Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:57

2023-12-17T16:57

2023-12-17T16:57

политика

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас каждое наше решение, каждое наше слово и поступок имеют особую цену и значение для нашей страны. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы", - сказал Путин на съезде ЕР. Он выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат для людей, для достижения общенациональных целей. "Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, единая россия