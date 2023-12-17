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Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы - РИА Новости, 17.12.2023
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16:57 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/vyzovy-1916331821.html
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы - РИА Новости, 17.12.2023
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы
Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:57
2023-12-17T16:57
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас каждое наше решение, каждое наше слово и поступок имеют особую цену и значение для нашей страны. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы", - сказал Путин на съезде ЕР. Он выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат для людей, для достижения общенациональных целей. "Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны", - добавил Путин.
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политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы

Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на самые сложные вызовы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сейчас каждое наше решение, каждое наше слово и поступок имеют особую цену и значение для нашей страны. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы", - сказал Путин на съезде ЕР.
Он выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат для людей, для достижения общенациональных целей. "Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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