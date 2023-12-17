https://ria.ru/20231217/vyzovy-1916331821.html
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы - РИА Новости, 17.12.2023
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы
Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:57
2023-12-17T16:57
2023-12-17T16:57
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас каждое наше решение, каждое наше слово и поступок имеют особую цену и значение для нашей страны. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы", - сказал Путин на съезде ЕР. Он выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат для людей, для достижения общенациональных целей. "Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на самые сложные вызовы
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сейчас каждое наше решение, каждое наше слово и поступок имеют особую цену и значение для нашей страны. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы", - сказал Путин на съезде ЕР
.
Он выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат для людей, для достижения общенациональных целей. "Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны", - добавил Путин.
Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа