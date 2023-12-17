https://ria.ru/20231217/vaktsiny-1916305332.html

МИД призвал ВОЗ сделать выводы из решений по западным вакцинам от COVID-19

МИД призвал ВОЗ сделать выводы из решений по западным вакцинам от COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2023

МИД призвал ВОЗ сделать выводы из решений по западным вакцинам от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна сделать выводы из своих поспешных решений в отношении западных вакцин во время пандемии COVID-19, чтобы не... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:13

2023-12-17T14:13

2023-12-17T14:34

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ЖЕНЕВА, 17 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна сделать выводы из своих поспешных решений в отношении западных вакцин во время пандемии COVID-19, чтобы не повторять их во время возможной будущей пандемии, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Я встречался вчера с руководством ВОЗ. У нас очень серьезное совместное поле работы, потому что ВОЗ сегодня призвана оценить то, что было сделано во время пандемии ковида, насколько правильно она работала, насколько правильной была её тактика в отношении выбора лекарственных средств, насколько оправдывал себя её подход к вопросам квалификации этих средств. Потому что сегодня, к сожалению, выявляются случаи, когда западные лекарства, которые поспешно были квалифицированы ВОЗ, оказались недейственными и даже имели отрицательное воздействие на здоровье людей. Обратив на это внимание, я подчеркнул необходимость в разговоре с гендиректором ВОЗ объективного извлечения уроков из того, что произошло", - сказал он. Дипломат добавил, что Россия активно участвует в международных переговорах по проекту соглашения в рамках ВОЗ о профилактике пандемий и реагировании на них и настаивает на том, чтобы они учитывали и то, что было раньше, и "необходимость объективного взаимодействия" всех государств на планете "по широкому кругу вопросов". В октябре Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия, государства должны подготовиться к реагированию на нее. В ноябре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская вакцина "Спутник V" была первой разработанной вакциной против COVID-19, но что ее регистрация и по линии ВОЗ, и Еврокомиссии "искусственно тормозилась". "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек, а Спутник Лайт - более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20231110/covid-1908775831.html

https://ria.ru/20231211/covid-19-1915116188.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)