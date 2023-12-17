https://ria.ru/20231217/ukraina-1916271873.html

В Британии забили тревогу из-за хода Путина

В Британии забили тревогу из-за хода Путина - РИА Новости, 17.12.2023

В Британии забили тревогу из-за хода Путина

Шансы на победу России в конфликте на Украине растут, цитирует издание Daily Express вице-маршала авиации Британии в отставке Шона Белла. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:07

2023-12-17T09:07

2023-12-17T10:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Шансы на победу России в конфликте на Украине растут, цитирует издание Daily Express вице-маршала авиации Британии в отставке Шона Белла."Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем", — говорится в публикации. По мнению военного, ставка Путина на усталость Запада от конфликта сыграла, и Украина остается в уязвимом положении из-за нехватки вооружений и разногласий по поводу дальнейшей поддержки. "Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от США задерживается из-за блокирования законопроекта в конгрессе. Все эти ссоры играют на руку Владимиру Путину", — считает Белл. Он добавил, что президентские выборы в США могут еще сильнее ухудшить ситуацию для Украины. "Если в Вашингтоне сменится администрация, кто знает, к чему это приведет? Но не похоже, что это будет полезно для Украины", — заключил вице-маршал. ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916269216.html

https://ria.ru/20231217/kuleba-1916276067.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, сша, вооруженные силы украины, евросоюз