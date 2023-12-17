https://ria.ru/20231217/trevoga-1916256228.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:59
2023-12-17T01:59
2023-12-17T01:59
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Винницкой области в 01.33 мск. В 01.32 мск тревога была объявлена в Житомирской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231217/obstrely-1916251879.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область, Вооруженные силы Украины, Винницкая область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях центральной Украины объявили воздушную тревогу