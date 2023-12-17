Украина разрешила многолетний спор с Румынией по судоходному каналу
Украина разрешила 20-летний спор с Румынией по каналу Дунай — Черное море
CC BY 2.0 / Brian Lowe / Danube - Black Sea Canal, Medgidia RomaniaВид на судоходный канал Дунай — Черное море
Вид на судоходный канал Дунай — Черное море. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украина разрешила многолетний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве судоходного канала "Дунай — Черное море", сообщил украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
"Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по конвенции Эспо. На полях девятого совещания сторон конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала Дунай — Черное море разрешен", — написал Стрелец на своей странице в социальной сети Facebook*.
Министр заявил, что Украина выполнила "домашнюю работу" и "преодолела долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции", потому что Киеву "не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права". Кроме того, по словам Стрельца, Киев признал спор своей ошибкой, которую наконец-то исправили.
Первая очередь канала Дунай — Черное море была торжественно открыта в 2004 году возглавлявшим в то время Украину Леонидом Кучмой. Он заверял, что устье Дуная станет крупным европейским транспортным узлом, и называл это восстановлением исторической справедливости. Кучма также утверждал, что при строительстве канала были соблюдены все международные экологические требования, а устье расчистили без вреда для окружающей среды. Власти Румынии, в свою очередь, тогда заявили, что намерены подать против Украины иск в Международный суд в Гааге.
Румыния протестовала против сооружения канала, считая, что оно приведет к поднятию уровня воды в Дунае и нанесет серьезный ущерб экологии всего бассейна реки. Вскоре Еврокомиссия выразила протест, указав, что дельта Дуная находится под охраной ЮНЕСКО. Украина приостановила работы, при этом подчеркнув, что восстановление судоходства в нижнем Дунае — суверенное право государства.
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