https://ria.ru/20231217/sneg-1916338755.html

Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах

Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах - РИА Новости, 17.12.2023

Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах

Жители Воронежа написали фамилию мэра Вадима Кстенина на горах неубранного с улиц снега, о чем он сам сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:44

2023-12-17T17:44

2023-12-17T19:59

общество

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 17 дек — РИА Новости. Жители Воронежа написали фамилию мэра Вадима Кстенина на горах неубранного с улиц снега, о чем он сам сообщил в Telegram-канале."Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет, —будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку", — написал глава города.При этом он отметил, что власти не могут напрямую повлиять на ситуацию с уборкой снега во дворах, но после очистки улиц приложат максимум усилий, чтобы "пробить не только магистрали до асфальта, но и второстепенные проезды". "Постепенно будем возвращать к штатному режиму работу и мусоровозов, и грузовиков, которые подвозят продукты к магазинам, в первую очередь — к крупным", — добавил Кстенин.С начала недели в Воронеже шел сильный снегопад. Улицы и дворы города оказались заметены, а дорожная техника, несмотря на круглосуточный режим работы, не справлялась с ситуацией.

https://ria.ru/20231215/sneg-1916107232.html

воронеж

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общество, воронеж