Рейтинг@Mail.ru
Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 17.12.2023 (обновлено: 19:59 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/sneg-1916338755.html
Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах
Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах - РИА Новости, 17.12.2023
Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах
Жители Воронежа написали фамилию мэра Вадима Кстенина на горах неубранного с улиц снега, о чем он сам сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:44
2023-12-17T19:59
общество
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916348528_0:526:722:932_1920x0_80_0_0_6ab402e495f48c63d9fe613fff4ed70c.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 дек — РИА Новости. Жители Воронежа написали фамилию мэра Вадима Кстенина на горах неубранного с улиц снега, о чем он сам сообщил в Telegram-канале.&quot;Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет, —будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку&quot;, — написал глава города.При этом он отметил, что власти не могут напрямую повлиять на ситуацию с уборкой снега во дворах, но после очистки улиц приложат максимум усилий, чтобы "пробить не только магистрали до асфальта, но и второстепенные проезды". "Постепенно будем возвращать к штатному режиму работу и мусоровозов, и грузовиков, которые подвозят продукты к магазинам, в первую очередь — к крупным", — добавил Кстенин.С начала недели в Воронеже шел сильный снегопад. Улицы и дворы города оказались заметены, а дорожная техника, несмотря на круглосуточный режим работы, не справлялась с ситуацией.
https://ria.ru/20231215/sneg-1916107232.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916348528_0:458:722:1000_1920x0_80_0_0_4213fac696b9ae2c4b1f12a54cf78357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронеж
Общество, Воронеж
Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах

Жители Воронежа написали фамилию мэра Кстенина на кучах неубранного с улиц снега

© Фото : Вадим Кстенин/TelegramСугроб, на котором жители написали имя мэра Воронежа Вадима Кстенина
Сугроб, на котором жители написали имя мэра Воронежа Вадима Кстенина - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Вадим Кстенин/Telegram
Сугроб, на котором жители написали имя мэра Воронежа Вадима Кстенина
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 дек — РИА Новости. Жители Воронежа написали фамилию мэра Вадима Кстенина на горах неубранного с улиц снега, о чем он сам сообщил в Telegram-канале.
«

"Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет, —будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку", — написал глава города.

При этом он отметил, что власти не могут напрямую повлиять на ситуацию с уборкой снега во дворах, но после очистки улиц приложат максимум усилий, чтобы "пробить не только магистрали до асфальта, но и второстепенные проезды".
"Постепенно будем возвращать к штатному режиму работу и мусоровозов, и грузовиков, которые подвозят продукты к магазинам, в первую очередь — к крупным", — добавил Кстенин.
С начала недели в Воронеже шел сильный снегопад. Улицы и дворы города оказались заметены, а дорожная техника, несмотря на круглосуточный режим работы, не справлялась с ситуацией.
Мальчик в одном из дворов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега
15 декабря, 19:42
 
ОбществоВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала