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Педиатр рассказал об опасности сладких подарков для детей на Новый год
Педиатр рассказал об опасности сладких подарков для детей на Новый год - РИА Новости, 17.12.2023
Педиатр рассказал об опасности сладких подарков для детей на Новый год
Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, так как избыток сахара в рационе может привести к нарушению пищеварения и тошноте, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:31
2023-12-17T09:31
2023-12-17T09:31
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, так как избыток сахара в рационе может привести к нарушению пищеварения и тошноте, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. "Впереди новогодние праздники, а значит наших детей ждет большое количество сладких искушений и подарков... Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита... Поэтому попросите знакомых, друзей и родственников, которые собираются к вам в гости, дарить не конфеты, а интересные игрушки", - сказал Османов. При этом главный педиатр отметил, что детям до 2-3 лет давать конфеты и добавлять сахар в пищу не стоит. Ребятам постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6-10 лет - 2 конфеты, от 10 лет - 3 конфеты в день. По словам главного столичного педиатра, полезной сладостью для малыша может стать зефир. "Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира - всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки - около 35-40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего 1 грамм сахара", - сказал Османов. Также Османов уточнил, что невредной сладостью для ребенка может стать мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков и пюре, подкрашенный сахарной свеклой или другим натуральным красителем, сухофрукты и фруктовые чипсы, подсушенные в духовке.
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общество, москва, исмаил османов, новый год, россия
Общество, Москва, Исмаил Османов, Новый год, Россия
Педиатр рассказал об опасности сладких подарков для детей на Новый год
Педиатр Османов посоветовал ограничить число сладких подарков детям на Новый год
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, так как избыток сахара в рационе может привести к нарушению пищеварения и тошноте, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"Впереди новогодние праздники, а значит наших детей ждет большое количество сладких искушений и подарков... Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита... Поэтому попросите знакомых, друзей и родственников, которые собираются к вам в гости, дарить не конфеты, а интересные игрушки", - сказал Османов.
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При этом главный педиатр отметил, что детям до 2-3 лет давать конфеты и добавлять сахар в пищу не стоит. Ребятам постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6-10 лет - 2 конфеты, от 10 лет - 3 конфеты в день.
По словам главного столичного педиатра, полезной сладостью для малыша может стать зефир.
"Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира - всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки - около 35-40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего 1 грамм сахара", - сказал Османов.
Также Османов уточнил, что невредной сладостью для ребенка может стать мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков и пюре, подкрашенный сахарной свеклой или другим натуральным красителем, сухофрукты и фруктовые чипсы, подсушенные в духовке.