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Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах - РИА Новости, 18.12.2023
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23:41 17.12.2023 (обновлено: 00:16 18.12.2023)
https://ria.ru/20231217/serbia-1916373117.html
Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах
Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах - РИА Новости, 18.12.2023
Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах
Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент, получая свыше 47% голосов, заявила премьер... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-17T23:41
2023-12-18T00:16
сербия
в мире
белград (город)
ана брнабич
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент, получая свыше 47% голосов, заявила премьер Ана Брнабич в избирательном штабе со ссылкой на данные наблюдателей и членов участковых комиссий от партии.В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Всего было определено около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Отпечатаны более 6,5 миллиона бюллетеней, волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск)."Как и сказал президент, мы собрались здесь на празднование... Хочу сообщить гражданам республики Сербия, что наша коалиция "Сербия не смеет останавливаться" в данный момент на 50% материалов получает 47,1% голосов", - заявила премьер и член СПП под аплодисменты собравшихся в штабе коалиции.Согласно тем же данным от партийных наблюдателей, главный оппонент правящего движения - прозападный блок "Сербия против насилия" - получает около 23%, входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии набирает 6,7%.По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
https://ria.ru/20231211/serbiya-1915138151.html
https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html
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сербия, в мире, белград (город), ана брнабич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)
Сербия, В мире, Белград (город), Ана Брнабич, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах

Премьер: коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах в парламент

© AP Photo / Marko DrobnjakovicМужчина во время голосования на выборах в Белграде, Сербия
Мужчина во время голосования на выборах в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Мужчина во время голосования на выборах в Белграде, Сербия
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент, получая свыше 47% голосов, заявила премьер Ана Брнабич в избирательном штабе со ссылкой на данные наблюдателей и членов участковых комиссий от партии.
В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Всего было определено около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Отпечатаны более 6,5 миллиона бюллетеней, волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск).
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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11 декабря, 17:29
"Как и сказал президент, мы собрались здесь на празднование... Хочу сообщить гражданам республики Сербия, что наша коалиция "Сербия не смеет останавливаться" в данный момент на 50% материалов получает 47,1% голосов", - заявила премьер и член СПП под аплодисменты собравшихся в штабе коалиции.
Согласно тем же данным от партийных наблюдателей, главный оппонент правящего движения - прозападный блок "Сербия против насилия" - получает около 23%, входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии набирает 6,7%.
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Процедура выборов в парламент Сербии
Вчера, 09:12
 
СербияВ миреБелград (город)Ана БрнабичАлександр ВучичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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