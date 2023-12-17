https://ria.ru/20231217/serbia-1916373117.html

Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах

Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах - РИА Новости, 18.12.2023

Коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах

Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент, получая свыше 47% голосов, заявила премьер... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-17T23:41

2023-12-17T23:41

2023-12-18T00:16

сербия

в мире

белград (город)

ана брнабич

александр вучич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 18 дек - РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент, получая свыше 47% голосов, заявила премьер Ана Брнабич в избирательном штабе со ссылкой на данные наблюдателей и членов участковых комиссий от партии.В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Всего было определено около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Отпечатаны более 6,5 миллиона бюллетеней, волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск)."Как и сказал президент, мы собрались здесь на празднование... Хочу сообщить гражданам республики Сербия, что наша коалиция "Сербия не смеет останавливаться" в данный момент на 50% материалов получает 47,1% голосов", - заявила премьер и член СПП под аплодисменты собравшихся в штабе коалиции.Согласно тем же данным от партийных наблюдателей, главный оппонент правящего движения - прозападный блок "Сербия против насилия" - получает около 23%, входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии набирает 6,7%.По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231211/serbiya-1915138151.html

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

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сербия, в мире, белград (город), ана брнабич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)