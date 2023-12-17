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При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916358744.html
При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома
При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома - РИА Новости, 17.12.2023
При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома
Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T20:34
2023-12-17T20:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находилось под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, шел стрелковый бой с противником. "Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из-за прилета снаряда электричество отключено в селах Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению министерства обороны.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома

При обстреле белгородского села Теребрено получили повреждения три жилых дома

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находилось под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, шел стрелковый бой с противником.
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"Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что из-за прилета снаряда электричество отключено в селах Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению министерства обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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