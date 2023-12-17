https://ria.ru/20231217/obstrel-1916358744.html

При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома

При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома - РИА Новости, 17.12.2023

При обстреле белгородского села получили повреждения три жилых дома

Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T20:34

2023-12-17T20:34

2023-12-17T20:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находилось под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, шел стрелковый бой с противником. "Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из-за прилета снаряда электричество отключено в селах Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению министерства обороны.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия