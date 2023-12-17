https://ria.ru/20231217/izrail-1916260053.html

Глава Генштаба Израиля взял на себя ответственность за гибель заложников

Глава Генштаба Израиля взял на себя ответственность за гибель заложников - РИА Новости, 17.12.2023

Глава Генштаба Израиля взял на себя ответственность за гибель заложников

Глава израильского Генштаба Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за инцидент с гибелью трех попавших в заложники соотечественников, говорится РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T04:19

2023-12-17T04:19

2023-12-17T09:30

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава израильского Генштаба Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за инцидент с гибелью трех попавших в заложники соотечественников, говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Армия обороны Израиля и я, как ее командир, несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. <...> Мы глубоко сочувствуем семьям погибших заложников", — заявил Хагари.Как заявила пресс-служба ЦАХАЛ 15 декабря, трое пленных, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, погибли от огня израильских военных. Причиной стала ошибка с опознанием противника во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа.Позже представитель Армии обороны Израиля рассказал РИА Новости, что трое мужчин без верхней одежды и с белым флагом вышли из здания в районе Шеджайя. Один из располагавшихся неподалеку солдат заметил их, воспринял в качестве угрозы и открыл огонь. Первоначальное расследование показало, что стрельба по заложникам велась в нарушение существующих инструкций.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысячи, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231217/khamas-1916252438.html

https://ria.ru/20231217/davlenie-1916255365.html

https://ria.ru/20231217/gaza-1916252338.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа