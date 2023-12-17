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При израильском ударе в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции - РИА Новости, 17.12.2023
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00:25 17.12.2023 (обновлено: 04:15 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/gaza-1916252338.html
При израильском ударе в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции
При израильском ударе в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции - РИА Новости, 17.12.2023
При израильском ударе в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции
При израильском ударе по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T00:25
2023-12-17T04:15
в мире
мид франции‎
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
франция
палестина
сектор газа
израиль
хамас
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. При израильском ударе по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции, сообщается на сайте ведомства.&quot;С большой скорбью министерство Европы и иностранных дел узнало о гибели одного из своих сотрудников, который скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки Рафаха, на юге сектора Газа&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что дипломат укрылся в доме коллег из генконсульства Франции. В результате удара по дому погибли около десяти человек.Внешнеполитическое ведомство осудило эту атаку и потребовало от Тель-Авива разъяснить ее обстоятельства в кратчайшие сроки.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысяч, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231216/operator-1916249203.html
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франция
палестина
сектор газа
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в мире, мид франции‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, франция, палестина, сектор газа, израиль, хамас
В мире, МИД Франции‎, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Франция, Палестина, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС
При израильском ударе в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции

Сотрудник МИД Франции погиб при израильском ударе по дому в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. При израильском ударе по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции, сообщается на сайте ведомства.
«

"С большой скорбью министерство Европы и иностранных дел узнало о гибели одного из своих сотрудников, который скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки Рафаха, на юге сектора Газа", — говорится в заявлении.

Отмечается, что дипломат укрылся в доме коллег из генконсульства Франции. В результате удара по дому погибли около десяти человек.
Внешнеполитическое ведомство осудило эту атаку и потребовало от Тель-Авива разъяснить ее обстоятельства в кратчайшие сроки.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Телеканал Al Jazeera передаст в МУС дело о гибели оператора в секторе Газа
Вчера, 23:09

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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ЦАХАЛ заявил о разрушении инфраструктуры ХАМАС в районе больницы в Газе
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысяч, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
 
В миреМИД Франции‎Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуФранцияПалестинаСектор ГазаИзраильХАМАС
 
 
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