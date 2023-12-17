https://ria.ru/20231217/gaz-1916313003.html

Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак

Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак - РИА Новости, 17.12.2023

Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, за январь - октябрь они уже достигли 19 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:06

2023-12-17T15:06

2023-12-17T15:06

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

китай

александр новак

единая россия

сила сибири — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907472024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0c130254a474f9c75d935a417033e58.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, за январь - октябрь они уже достигли 19 миллиардов кубометров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В этом году уже поставки больше, чем план. По плану было 22 миллиарда кубометров газа, но уже, по-моему, за 10 месяцев вышли почти на 19 миллиардов кубометров газа. В целом по году будет выше 22 миллиардов", - сказал он в кулуарах съезда "Единой России". Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

https://radiosputnik.ru/20231215/rossiya-1916068434.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия, китай, александр новак, единая россия, сила сибири — 2