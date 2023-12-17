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Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак - РИА Новости, 17.12.2023
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15:06 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/gaz-1916313003.html
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак - РИА Новости, 17.12.2023
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, за январь - октябрь они уже достигли 19 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:06
2023-12-17T15:06
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, за январь - октябрь они уже достигли 19 миллиардов кубометров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В этом году уже поставки больше, чем план. По плану было 22 миллиарда кубометров газа, но уже, по-моему, за 10 месяцев вышли почти на 19 миллиардов кубометров газа. В целом по году будет выше 22 миллиардов", - сказал он в кулуарах съезда "Единой России". Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
https://radiosputnik.ru/20231215/rossiya-1916068434.html
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выставка-форум "россия", россия, китай, александр новак, единая россия, сила сибири — 2
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Китай, Александр Новак, Единая Россия, Сила Сибири — 2
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак

Новак: поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят 22 миллиарда кубометров

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Новак на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Александр Новак на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Александр Новак на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, за январь - октябрь они уже достигли 19 миллиардов кубометров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этом году уже поставки больше, чем план. По плану было 22 миллиарда кубометров газа, но уже, по-моему, за 10 месяцев вышли почти на 19 миллиардов кубометров газа. В целом по году будет выше 22 миллиардов", - сказал он в кулуарах съезда "Единой России".
Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияКитайАлександр НовакЕдиная РоссияСила Сибири — 2
 
 
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