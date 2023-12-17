https://ria.ru/20231217/gaz-1916313003.html
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак - РИА Новости, 17.12.2023
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, за январь - октябрь они уже достигли 19 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:06
2023-12-17T15:06
2023-12-17T15:06
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
китай
александр новак
единая россия
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907472024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0c130254a474f9c75d935a417033e58.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в этом году будут выше плана в 22 миллиарда кубометров, за январь - октябрь они уже достигли 19 миллиардов кубометров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В этом году уже поставки больше, чем план. По плану было 22 миллиарда кубометров газа, но уже, по-моему, за 10 месяцев вышли почти на 19 миллиардов кубометров газа. В целом по году будет выше 22 миллиардов", - сказал он в кулуарах съезда "Единой России". Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
https://radiosputnik.ru/20231215/rossiya-1916068434.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907472024_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_90ab7f378975b50409899afbb24ef4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", россия, китай, александр новак, единая россия, сила сибири — 2
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Китай, Александр Новак, Единая Россия, Сила Сибири — 2
Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят план, заявил Новак
Новак: поставки газа в КНР по "Силе Сибири" превысят 22 миллиарда кубометров