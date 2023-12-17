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Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут - РИА Новости, 17.12.2023
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут
Все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:05
2023-12-17T11:05
2023-12-17T11:10
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.."Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения", - сказал российский лидер.Путин отметил, что существовали некоторые проблемы в лесном комплексе, связанные с необходимостью развития лесопереработки внутри страны."Ну и всё. Это чушь, мелочь же, на самом деле. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", - сказал президент России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-12-17T11:05
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Финляндия, НАТО, Владимир Путин, В мире
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут
Путин: у Финляндии не было проблем с Россией, но после вступления в НАТО будут