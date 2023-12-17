Рейтинг@Mail.ru
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 17.12.2023 (обновлено: 11:10 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/finlyandiya-1916285021.html
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут - РИА Новости, 17.12.2023
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут
Все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:05
2023-12-17T11:10
россия
финляндия
нато
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину..&quot;Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения&quot;, - сказал российский лидер.Путин отметил, что существовали некоторые проблемы в лесном комплексе, связанные с необходимостью развития лесопереработки внутри страны."Ну и всё. Это чушь, мелочь же, на самом деле. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", - сказал президент России.
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-12-17T11:05
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, нато, владимир путин, в мире, видео
Россия, Финляндия, НАТО, Владимир Путин, В мире
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину..
2023-12-17T11:05
true
PT1M33S
Путин: проблем у России и Финляндии не было, но с вступлением в НАТО будут

Путин: у Финляндии не было проблем с Россией, но после вступления в НАТО будут

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину..
«

"Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что существовали некоторые проблемы в лесном комплексе, связанные с необходимостью развития лесопереработки внутри страны.
"Ну и всё. Это чушь, мелочь же, на самом деле. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", - сказал президент России.
 
РоссияФинляндияНАТОВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала