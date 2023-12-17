https://ria.ru/20231217/dtp-1916269389.html

В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных

В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных - РИА Новости, 17.12.2023

В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных

Полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта, подведомственной минобороны Украины, а также женщина погибли в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:37

2023-12-17T08:37

2023-12-17T08:37

в мире

львовская область

украина

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта, подведомственной минобороны Украины, а также женщина погибли в дорожно-транспортном происшествии во Львовской области при совершении обгона, сообщает местное издание Zaxid со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "Во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, ДТП произошло в субботу в 15.30 мск на трассе Киев - Чоп в селе Сможе Стрыйского района Львовской области. Военнослужащие ехали на легковом автомобиле Ford Focus, при совершении обгона произошло лобовое столкновение с грузовиком Volvo. На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства происшествия. Государственная специальная служба транспорта Украины подтвердила гибель своих сотрудников, сообщает Zaxid.

https://ria.ru/20230827/voenkom-1892467401.html

львовская область

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в мире, львовская область, украина