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В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных
В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных - РИА Новости, 17.12.2023
В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных
Полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта, подведомственной минобороны Украины, а также женщина погибли в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T08:37
2023-12-17T08:37
2023-12-17T08:37
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта, подведомственной минобороны Украины, а также женщина погибли в дорожно-транспортном происшествии во Львовской области при совершении обгона, сообщает местное издание Zaxid со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "Во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, ДТП произошло в субботу в 15.30 мск на трассе Киев - Чоп в селе Сможе Стрыйского района Львовской области. Военнослужащие ехали на легковом автомобиле Ford Focus, при совершении обгона произошло лобовое столкновение с грузовиком Volvo. На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства происшествия. Государственная специальная служба транспорта Украины подтвердила гибель своих сотрудников, сообщает Zaxid.
https://ria.ru/20230827/voenkom-1892467401.html
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в мире, львовская область, украина
В мире, Львовская область, Украина
В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных
Zaxid: в ДТП во Львовской области погибли два офицера и солдат ВСУ