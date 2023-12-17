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Губернатор Малков исполнит мечты детей из Рязанской и Херсонской областей - РИА Новости, 17.12.2023
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14:07 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/deti-1916304012.html
Губернатор Малков исполнит мечты детей из Рязанской и Херсонской областей
Губернатор Малков исполнит мечты детей из Рязанской и Херсонской областей - РИА Новости, 17.12.2023
Губернатор Малков исполнит мечты детей из Рязанской и Херсонской областей
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что исполнит мечты трех детей из Рязанской и Херсонской областей в рамках акции "Елка желаний", которая... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:07
2023-12-17T14:07
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
новый год
павел малков
херсонская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что исполнит мечты трех детей из Рязанской и Херсонской областей в рамках акции "Елка желаний", которая прошла на выставке-форуме "Россия". "Новый год - время чудес и исполнения желаний. В этом году акция "Ёлка желаний" проходит и на выставке-форуме "Россия". На праздничном дереве мечты и пожелания ребят, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке. Снял три шара с "Ёлки желаний", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он рассказал, что Владислава мечтает о классической гитаре Yamaha, Дарья ждёт синтезатор. Обе девочки из Рязанской области. Илья из посёлка Чаплинка Херсонской области мечтает о костюме и волшебной палочке из "Гарри Поттера". "Мечты ребят обязательно сбудутся", - пообещал Павел Малков. Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников исполняют представители государственных структур и учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Принять участие в ней может каждый россиянин.
https://ria.ru/20231212/malkov-1915256248.html
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выставка-форум "россия", новый год, павел малков, херсонская область , рязанская область
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Новый год, Павел Малков, Херсонская область , Рязанская область
Губернатор Малков исполнит мечты детей из Рязанской и Херсонской областей

Губернатор Малков исполнит мечты детей из Рязанской и Херсонской областей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что исполнит мечты трех детей из Рязанской и Херсонской областей в рамках акции "Елка желаний", которая прошла на выставке-форуме "Россия".
"Новый год - время чудес и исполнения желаний. В этом году акция "Ёлка желаний" проходит и на выставке-форуме "Россия". На праздничном дереве мечты и пожелания ребят, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке. Снял три шара с "Ёлки желаний", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Губернатор Малков открыл новое сельхозпредприятие в Рязанской области
12 декабря, 11:36
Он рассказал, что Владислава мечтает о классической гитаре Yamaha, Дарья ждёт синтезатор. Обе девочки из Рязанской области. Илья из посёлка Чаплинка Херсонской области мечтает о костюме и волшебной палочке из "Гарри Поттера".
"Мечты ребят обязательно сбудутся", - пообещал Павел Малков.
Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников исполняют представители государственных структур и учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Принять участие в ней может каждый россиянин.
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8 декабря, 11:12
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Новый годПавел МалковХерсонская областьРязанская область
 
 
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