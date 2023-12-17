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USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль, пишут СМИ
USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль, пишут СМИ
Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) после смерти одного из его сотрудников в секторе Газа призывают администрацию президента Джо Байдена... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:46
2023-12-17T01:46
2023-12-17T01:46
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) после смерти одного из его сотрудников в секторе Газа призывают администрацию президента Джо Байдена усилить давление на Израиль с целью сократить число жертв среди мирного населения в ближневосточном конфликте, сообщает издание Washington Post со ссылкой на представителей агентства. По данным издания, 33-летний Хани Джнена, заключивший контракт с агентством, погиб 5 ноября в городе Газа вместе со своей женой и двумя детьми в результате израильского авиаудара. "Он в числе сотен сотрудников гуманитарных организаций и социальных работников, погибших за время двухмесячного конфликта. Это число привело в ярость чиновников USAID, которые хотят, чтобы администрация Байдена усилила давление на Израиль с целью уменьшить кровопролитие среди гражданского населения", - говорится в сообщении издания. В частности, по данным собеседников газеты, Белый дом мог бы "ввести ограничения на миллиарды долларов военной помощи, которые США ежегодно предоставляют Израилю". "Мы видим слишком много бездействия со стороны Белого дома и руководства USAID в этом вопросе", - приводит газета слова одного из сотрудников агентства. Белый дом, как отмечает издание, заявляет, что усердно работает над тем, чтобы оказать воздействие на Израиль, чтобы тот наносил более точные удары в Газе, а также утверждает, что именно Вашингтону удалось убедить Израиль разрешить поставки продовольствия и медикаментов на территорию анклава. "Мы неоднократно на самом высоком уровне напрямую выражали израильтянам нашу обеспокоенность по поводу гибели работников гуманитарных организаций, а также социальных работников", - приводит газета слова представителя Белого дома. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил газете, что Израиль не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Джнена погиб по вине израильской армии. В ноябре журнал Foreign Policy сообщал, что сотни чиновников USAID призвали Белый дом добиваться прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
https://ria.ru/20231217/gaza-1916252338.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, агентство по международному развитию сша, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Агентство по международному развитию США, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль, пишут СМИ
WP: USAID после смерти сотрудника в Газе призывает усилить давление на Израиль
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) после смерти одного из его сотрудников в секторе Газа призывают администрацию президента Джо Байдена усилить давление на Израиль с целью сократить число жертв среди мирного населения в ближневосточном конфликте, сообщает издание Washington Post со ссылкой на представителей агентства.
По данным издания, 33-летний Хани Джнена, заключивший контракт с агентством, погиб 5 ноября в городе Газа вместе со своей женой и двумя детьми в результате израильского авиаудара.
При израильском ударе в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции
"Он в числе сотен сотрудников гуманитарных организаций и социальных работников, погибших за время двухмесячного конфликта. Это число привело в ярость чиновников USAID, которые хотят, чтобы администрация Байдена усилила давление на Израиль с целью уменьшить кровопролитие среди гражданского населения", - говорится в сообщении издания.
В частности, по данным собеседников газеты, Белый дом мог бы "ввести ограничения на миллиарды долларов военной помощи, которые США
ежегодно предоставляют Израилю". "Мы видим слишком много бездействия со стороны Белого дома и руководства USAID в этом вопросе", - приводит газета слова одного из сотрудников агентства.
Белый дом, как отмечает издание, заявляет, что усердно работает над тем, чтобы оказать воздействие на Израиль, чтобы тот наносил более точные удары в Газе, а также утверждает, что именно Вашингтону удалось убедить Израиль разрешить поставки продовольствия и медикаментов на территорию анклава.
ХАМАС рассказало, когда будет вести переговоры по обмену заложниками
"Мы неоднократно на самом высоком уровне напрямую выражали израильтянам нашу обеспокоенность по поводу гибели работников гуманитарных организаций, а также социальных работников", - приводит газета слова представителя Белого дома.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
заявил газете, что Израиль не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Джнена погиб по вине израильской армии.
В ноябре журнал Foreign Policy сообщал, что сотни чиновников USAID призвали Белый дом добиваться прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
.
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