https://ria.ru/20231217/davlenie-1916255365.html

USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль, пишут СМИ

USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023

USAID призывает Вашингтон усилить давление на Израиль, пишут СМИ

Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) после смерти одного из его сотрудников в секторе Газа призывают администрацию президента Джо Байдена... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T01:46

2023-12-17T01:46

2023-12-17T01:46

в мире

израиль

сша

джо байден

агентство по международному развитию сша

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_2f410e9a2cf26e20fb61812489193061.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) после смерти одного из его сотрудников в секторе Газа призывают администрацию президента Джо Байдена усилить давление на Израиль с целью сократить число жертв среди мирного населения в ближневосточном конфликте, сообщает издание Washington Post со ссылкой на представителей агентства. По данным издания, 33-летний Хани Джнена, заключивший контракт с агентством, погиб 5 ноября в городе Газа вместе со своей женой и двумя детьми в результате израильского авиаудара. "Он в числе сотен сотрудников гуманитарных организаций и социальных работников, погибших за время двухмесячного конфликта. Это число привело в ярость чиновников USAID, которые хотят, чтобы администрация Байдена усилила давление на Израиль с целью уменьшить кровопролитие среди гражданского населения", - говорится в сообщении издания. В частности, по данным собеседников газеты, Белый дом мог бы "ввести ограничения на миллиарды долларов военной помощи, которые США ежегодно предоставляют Израилю". "Мы видим слишком много бездействия со стороны Белого дома и руководства USAID в этом вопросе", - приводит газета слова одного из сотрудников агентства. Белый дом, как отмечает издание, заявляет, что усердно работает над тем, чтобы оказать воздействие на Израиль, чтобы тот наносил более точные удары в Газе, а также утверждает, что именно Вашингтону удалось убедить Израиль разрешить поставки продовольствия и медикаментов на территорию анклава. "Мы неоднократно на самом высоком уровне напрямую выражали израильтянам нашу обеспокоенность по поводу гибели работников гуманитарных организаций, а также социальных работников", - приводит газета слова представителя Белого дома. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил газете, что Израиль не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Джнена погиб по вине израильской армии. В ноябре журнал Foreign Policy сообщал, что сотни чиновников USAID призвали Белый дом добиваться прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20231217/gaza-1916252338.html

https://ria.ru/20231217/khamas-1916252438.html

https://ria.ru/20231216/operator-1916249203.html

израиль

сша

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, джо байден, агентство по международному развитию сша, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа