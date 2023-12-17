https://ria.ru/20231217/ataki-1916305506.html

На Донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ

На Донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023

На Донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ

Российские войска на донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ, Киев потерял до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:14

2023-12-17T14:14

2023-12-17T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ, Киев потерял до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово и Марьинка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.Также, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и орудие М119 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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вооруженные силы украины, россия