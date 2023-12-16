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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности - РИА Новости, 16.12.2023
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16:19 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/zaderzhanie-1916210734.html
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности - РИА Новости, 16.12.2023
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности
Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:19
2023-12-16T16:19
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Им оказался 40-летний мужчина, работающий экспедитором, который в настоящее время задержан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого задержанный полностью признал свою вину, подтвердил свои показания на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый в апреле 1999 года под обманным предлогом проник в квартиру, изнасиловал и задушил ребенка, после чего похитил игровую приставку и скрылся. Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
https://ria.ru/20231215/ufa-1916019150.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности

СК: в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Им оказался 40-летний мужчина, работающий экспедитором, который в настоящее время задержан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого задержанный полностью признал свою вину, подтвердил свои показания на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек
Вчера, 13:58
По данным следствия, подозреваемый в апреле 1999 года под обманным предлогом проник в квартиру, изнасиловал и задушил ребенка, после чего похитил игровую приставку и скрылся.
Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Петербурге задержали девять мигрантов после драки на дне рождения в кафе
11 декабря, 15:08
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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