https://ria.ru/20231216/zaderzhanie-1916210734.html

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности - РИА Новости, 16.12.2023

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности

Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:19

2023-12-16T16:19

2023-12-16T16:19

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Им оказался 40-летний мужчина, работающий экспедитором, который в настоящее время задержан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого задержанный полностью признал свою вину, подтвердил свои показания на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый в апреле 1999 года под обманным предлогом проник в квартиру, изнасиловал и задушил ребенка, после чего похитил игровую приставку и скрылся. Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

https://ria.ru/20231215/ufa-1916019150.html

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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия