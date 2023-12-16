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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности - РИА Новости, 16.12.2023
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности
Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:19
2023-12-16T16:19
2023-12-16T16:19
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Им оказался 40-летний мужчина, работающий экспедитором, который в настоящее время задержан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого задержанный полностью признал свою вину, подтвердил свои показания на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый в апреле 1999 года под обманным предлогом проник в квартиру, изнасиловал и задушил ребенка, после чего похитил игровую приставку и скрылся. Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности
СК: в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности