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ВСУ обстреляли Донецк 16 раз за два часа

ВСУ обстреляли Донецк 16 раз за два часа - РИА Новости, 16.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк 16 раз за два часа

Украинские войска менее чем за два часа обстреляли Донецк 16 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:19

2023-12-16T11:19

2023-12-16T11:19

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли Донецк 16 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 07.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Также отмечается, что с 09.05 до 09.20 по городу выпустили 13 снарядов того же калибра. Киевский район расположен в северной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато