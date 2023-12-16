Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ukraine-1916224300.html
Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину
Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину - РИА Новости, 16.12.2023
Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства и конфисковать имущество лиц, которые подлежат... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:23
2023-12-16T18:23
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства и конфисковать имущество лиц, которые подлежат призыву, но находятся за пределами Украины. "Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозврата, лишить гражданства / арестовывать активы / другие ограничения?" - написала Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook*. Ранее в декабре Безуглая сообщала, что из общей численности ВСУ почти в 1 миллион человек непосредственно в боевых действиях участвуют только 300 тысяч военнослужащих. Она задалась вопросом об экономической целесообразности содержания такого большого количества тыловых военнослужащих и возмутилась отказом от проведения демобилизации в ВСУ с учетом такого большого резерва военных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c9ec965298b9829ace65905de06d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину

Депутат Рады Безуглая призвала лишать гражданства покинувших Украину призывников

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства и конфисковать имущество лиц, которые подлежат призыву, но находятся за пределами Украины.
"Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозврата, лишить гражданства / арестовывать активы / другие ограничения?" - написала Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook*.
Ранее в декабре Безуглая сообщала, что из общей численности ВСУ почти в 1 миллион человек непосредственно в боевых действиях участвуют только 300 тысяч военнослужащих. Она задалась вопросом об экономической целесообразности содержания такого большого количества тыловых военнослужащих и возмутилась отказом от проведения демобилизации в ВСУ с учетом такого большого резерва военных.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Водитель такси, отказавшийся перейти на украинский язык во время поездки в Киеве
"Больные". Уволенный за русский язык таксист из Киева ответил на обвинения
7 ноября, 16:26
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
В миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала