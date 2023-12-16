https://ria.ru/20231216/ukraine-1916224300.html

Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину

Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину - РИА Новости, 16.12.2023

Депутат Рады предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства и конфисковать имущество лиц, которые подлежат... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T18:23

2023-12-16T18:23

2023-12-16T18:23

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства и конфисковать имущество лиц, которые подлежат призыву, но находятся за пределами Украины. "Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозврата, лишить гражданства / арестовывать активы / другие ограничения?" - написала Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook*. Ранее в декабре Безуглая сообщала, что из общей численности ВСУ почти в 1 миллион человек непосредственно в боевых действиях участвуют только 300 тысяч военнослужащих. Она задалась вопросом об экономической целесообразности содержания такого большого количества тыловых военнослужащих и возмутилась отказом от проведения демобилизации в ВСУ с учетом такого большого резерва военных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский