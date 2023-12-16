Рейтинг@Mail.ru
Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/sotrudnichestvo-1916161553.html
Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил
Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил - РИА Новости, 16.12.2023
Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил
Освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это заинтересовало, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:46
2023-12-16T09:46
китай
курильские острова
юрий трутнев
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845735534_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_02df7553ced324adcb57c10cf66c1961.jpg
ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это заинтересовало, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам переговоров в Пекине. Трутнев в пятницу в Пекине провёл встречу сопредседателей межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР. Руководителем китайской части комиссии является заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин. "Проекты придумывает не правительство, проекты придумывают люди, инвесторы. Была живая реакция китайской стороны, например, на наше предложение посотрудничать по освоению Курильских островов", - заявил Трутнев на вопрос о том, какие российские проекты больше всего заинтересовали китайскую сторону в ходе переговоров. Он отметил, что на Курилах создана уникальная территория опережающего развития. "Там уже больше двух десятков проектов реализуется, и мы считаем, что освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это тоже заинтересовало", - указал он.
https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916064000.html
https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914255444.html
китай
курильские острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845735534_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_78d4b62fa13a03c9280bfd6d92e83ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, курильские острова, юрий трутнев, россия, в мире
Китай, Курильские острова, Юрий Трутнев, Россия, В мире
Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил

Трутнев: Китай заинтересован в сотрудничестве по освоению Курильских островов

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОстров Шикотан в Сахалинской области
Остров Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Остров Шикотан в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это заинтересовало, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам переговоров в Пекине.
Трутнев в пятницу в Пекине провёл встречу сопредседателей межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР. Руководителем китайской части комиссии является заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.
Пульт управления в операторной установке производства водорода - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода
Вчера, 16:24
"Проекты придумывает не правительство, проекты придумывают люди, инвесторы. Была живая реакция китайской стороны, например, на наше предложение посотрудничать по освоению Курильских островов", - заявил Трутнев на вопрос о том, какие российские проекты больше всего заинтересовали китайскую сторону в ходе переговоров.
Он отметил, что на Курилах создана уникальная территория опережающего развития.
"Там уже больше двух десятков проектов реализуется, и мы считаем, что освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это тоже заинтересовало", - указал он.
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд
7 декабря, 06:17
 
КитайКурильские островаЮрий ТрутневРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала