https://ria.ru/20231216/sotrudnichestvo-1916161553.html

Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил

Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил - РИА Новости, 16.12.2023

Трутнев рассказал об интересе Китая в сотрудничестве по освоению Курил

Освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это заинтересовало, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:46

2023-12-16T09:46

2023-12-16T09:46

китай

курильские острова

юрий трутнев

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ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это заинтересовало, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам переговоров в Пекине. Трутнев в пятницу в Пекине провёл встречу сопредседателей межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР. Руководителем китайской части комиссии является заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин. "Проекты придумывает не правительство, проекты придумывают люди, инвесторы. Была живая реакция китайской стороны, например, на наше предложение посотрудничать по освоению Курильских островов", - заявил Трутнев на вопрос о том, какие российские проекты больше всего заинтересовали китайскую сторону в ходе переговоров. Он отметил, что на Курилах создана уникальная территория опережающего развития. "Там уже больше двух десятков проектов реализуется, и мы считаем, что освоение Курильских островов вполне можно проводить с китайскими инвесторами, их это тоже заинтересовало", - указал он.

https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916064000.html

https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914255444.html

китай

курильские острова

россия

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китай, курильские острова, юрий трутнев, россия, в мире