https://ria.ru/20231216/siriya-1916221351.html
Источник сообщил об обстреле американской базы на северо-востоке Сирии
Источник сообщил об обстреле американской базы на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 16.12.2023
Источник сообщил об обстреле американской базы на северо-востоке Сирии
Две американские базы в Сирии подверглись в субботу ракетным обстрелам, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:52
2023-12-16T17:52
2023-12-16T17:52
в мире
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ДАМАСК, 16 дек - РИА Новости. Две американские базы в Сирии подверглись в субботу ракетным обстрелам, сообщили РИА Новости местные источники. "Американская база в аэропорту Аз-Захрия в городе Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, большинство ракет упала на территории базы", - сказал источник. Еще один источник рассказал, что под обстрел также попала база США на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. "Четыре ракеты упали на территории месторождения. Во всем районе были слышны взрывы", - отметил источник. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 89. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Источник сообщил об обстреле американской базы на северо-востоке Сирии
База США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу