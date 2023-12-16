https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136395.html

Командующий РВСН раскрыл число боевых блоков

Командующий РВСН раскрыл число боевых блоков - РИА Новости, 16.12.2023

Командующий РВСН раскрыл число боевых блоков

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), обладая 60% от всей ядерной триады РФ, имеют на вооружении более 400 развернутых пусковых установок и свыше... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:15

2023-12-16T00:15

2023-12-16T00:25

безопасность

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), обладая 60% от всей ядерной триады РФ, имеют на вооружении более 400 развернутых пусковых установок и свыше 1000 боевых блоков, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Что касается количества МБР и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года", - отметил он. "Для СЯС России это 700 развернутых носителей и 1550 боевых блоков. Учитывая, что РВСН в своем составе имеет 60% носителей и боевых зарядов СЯС, несложно посчитать их количество", - добавил генерал.

https://ria.ru/20231216/rakety-1916136264.html

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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения