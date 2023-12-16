https://ria.ru/20231216/rossotrudnichestvo-1916150637.html

В Россотрудничестве рассказали, где могут открыть Русские дома

В Россотрудничестве рассказали, где могут открыть Русские дома - РИА Новости, 16.12.2023

В Россотрудничестве рассказали, где могут открыть Русские дома

Россотрудничество работает с Бразилией и ЮАР над открытием Русских домов в этих странах на уровне межправконсультаций, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T05:45

2023-12-16T05:45

2023-12-16T05:45

бразилия

юар

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россотрудничество работает с Бразилией и ЮАР над открытием Русских домов в этих странах на уровне межправконсультаций, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Сейчас мы начали прорабатывать вопрос об открытии своих официальных центров Россотрудничества в Бразилии и ЮАР на уровне межправительственных консультаций", - сказал Шевцов. Он добавил, что процесс открытия Русских домов не быстрый, потому что формирование межправсоглашений "занимает какое-то время, в некоторых странах требует еще и парламентского согласования", но Россотрудничество "в любом случае начало двигаться в этом направлении".

https://ria.ru/20231011/kultura-1902092773.html

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бразилия, юар, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, в мире