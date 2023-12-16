https://ria.ru/20231216/putin-1916174402.html

"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина

"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина - РИА Новости, 16.12.2023

"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина

Партия "Справедливая Россия" вместе с Народным фронтом будет собирать подписи за выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на следующий срок, сообщил РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:56

2023-12-16T11:56

2023-12-16T11:56

политика

россия

владимир путин

сергей миронов

справедливая россия

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" вместе с Народным фронтом будет собирать подписи за выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на следующий срок, сообщил лидер партии Сергей Миронов. "Народный фронт будет собирать подписи и мы. Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов РФ, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", - сказал Миронов РИА Новости в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.

https://ria.ru/20231216/putin-1916172925.html

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политика, россия, владимир путин, сергей миронов, справедливая россия, общероссийский народный фронт