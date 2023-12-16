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"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина
"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина - РИА Новости, 16.12.2023
"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина
Партия "Справедливая Россия" вместе с Народным фронтом будет собирать подписи за выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на следующий срок, сообщил РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:56
2023-12-16T11:56
2023-12-16T11:56
политика
россия
владимир путин
сергей миронов
справедливая россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" вместе с Народным фронтом будет собирать подписи за выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на следующий срок, сообщил лидер партии Сергей Миронов. "Народный фронт будет собирать подписи и мы. Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов РФ, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", - сказал Миронов РИА Новости в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.
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Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Общероссийский народный фронт
"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина
Миронов: "Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина