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"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина - РИА Новости, 16.12.2023
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11:56 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/putin-1916174402.html
"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина
"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина - РИА Новости, 16.12.2023
"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина
Партия "Справедливая Россия" вместе с Народным фронтом будет собирать подписи за выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на следующий срок, сообщил РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:56
2023-12-16T11:56
политика
россия
владимир путин
сергей миронов
справедливая россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" вместе с Народным фронтом будет собирать подписи за выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на следующий срок, сообщил лидер партии Сергей Миронов. "Народный фронт будет собирать подписи и мы. Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов РФ, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", - сказал Миронов РИА Новости в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.
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политика, россия, владимир путин, сергей миронов, справедливая россия, общероссийский народный фронт
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Общероссийский народный фронт
"Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина

Миронов: "Справедливая Россия" и ОНФ будут собирать подписи за выдвижение Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" вместе с Народным фронтом будет собирать подписи за выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на следующий срок, сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«
"Народный фронт будет собирать подписи и мы. Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов РФ, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", - сказал Миронов РИА Новости в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
11:40
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей МироновСправедливая РоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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