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В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей во время пожара в жилом доме - РИА Новости, 16.12.2023
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21:27 16.12.2023 (обновлено: 21:33 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/pozhar-1916243416.html
В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей во время пожара в жилом доме
В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей во время пожара в жилом доме - РИА Новости, 16.12.2023
В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей во время пожара в жилом доме
Во время пожара в 9-этажном доме в Омске, где пострадали два человека, сотрудники МЧС спасли 11 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T21:27
2023-12-16T21:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
россия
омская область
происшествия
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Во время пожара в 9-этажном доме в Омске, где пострадали два человека, сотрудники МЧС спасли 11 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Пожар произошел на улице Тюленина, 3 в микрорайоне Заозерный в Омске. Там полностью выгорела трехкомнатная квартира. Пожар начался в шестом часу вечера. "В 9-этажном доме, на 4 этаже, загорелась квартира на площади 60 квадратных метров. Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе омской мэрии рассказали, что пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Погибших нет. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении были задействованы 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Для жителей, к месту тушения, направили автобус, в котором можно погреться.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, россия, омская область, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омск, Россия, Омская область, Происшествия
В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей во время пожара в жилом доме

В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей во время пожара в девятиэтажном доме

© МЧС Омской областиПожар в девятиэтажном доме в Омске
Пожар в девятиэтажном доме в Омске
© МЧС Омской области
Пожар в девятиэтажном доме в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Во время пожара в 9-этажном доме в Омске, где пострадали два человека, сотрудники МЧС спасли 11 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пожар произошел на улице Тюленина, 3 в микрорайоне Заозерный в Омске. Там полностью выгорела трехкомнатная квартира. Пожар начался в шестом часу вечера.
"В 9-этажном доме, на 4 этаже, загорелась квартира на площади 60 квадратных метров. Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе омской мэрии рассказали, что пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Погибших нет. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении были задействованы 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Для жителей, к месту тушения, направили автобус, в котором можно погреться.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскРоссияОмская областьПроисшествия
 
 
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