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На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/kirienko-1916219178.html
На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко
На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко - РИА Новости, 16.12.2023
На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко
На Западе не понимают Россию, думая, что санкции заставили бы россиян предать своих в Донбассе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:35
2023-12-16T17:35
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
владимир путин
донбасс
россия
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На Западе не понимают Россию, думая, что санкции заставили бы россиян предать своих в Донбассе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Они (Запад - ред.) неправильно понимают, что такое Россия, они считают, что угроза дефицита каких-то привычных западных товаров в магазине может россиян толкнуть к тому, чтобы предать русских на Донбассе", - сказал он на мероприятии клуба Лидеров России "Эльбрус". Он отметил, что такое мнение не соответствует действительности. Россия только консолидировалась, а поддержка президента РФ Владимира Путина выросла более чем на 15%, добавил Кириенко. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html
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сергей кириенко, владимир путин, донбасс, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Общество
На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко

Кириенко: на Западе думали, что санкции заставят РФ предать русских в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На Западе не понимают Россию, думая, что санкции заставили бы россиян предать своих в Донбассе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Они (Запад - ред.) неправильно понимают, что такое Россия, они считают, что угроза дефицита каких-то привычных западных товаров в магазине может россиян толкнуть к тому, чтобы предать русских на Донбассе", - сказал он на мероприятии клуба Лидеров России "Эльбрус".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"
12 декабря, 08:00
Он отметил, что такое мнение не соответствует действительности. Россия только консолидировалась, а поддержка президента РФ Владимира Путина выросла более чем на 15%, добавил Кириенко.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КириенкоВладимир ПутинДонбассРоссияОбщество
 
 
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