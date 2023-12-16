https://ria.ru/20231216/kirienko-1916219178.html

На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко

На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко - РИА Новости, 16.12.2023

На Западе думали, что из-за санкций Россия предаст Донбасс, заявил Кириенко

На Западе не понимают Россию, думая, что санкции заставили бы россиян предать своих в Донбассе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:35

2023-12-16T17:35

2023-12-16T17:35

специальная военная операция на украине

сергей кириенко

владимир путин

донбасс

россия

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На Западе не понимают Россию, думая, что санкции заставили бы россиян предать своих в Донбассе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Они (Запад - ред.) неправильно понимают, что такое Россия, они считают, что угроза дефицита каких-то привычных западных товаров в магазине может россиян толкнуть к тому, чтобы предать русских на Донбассе", - сказал он на мероприятии клуба Лидеров России "Эльбрус". Он отметил, что такое мнение не соответствует действительности. Россия только консолидировалась, а поддержка президента РФ Владимира Путина выросла более чем на 15%, добавил Кириенко. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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сергей кириенко, владимир путин, донбасс, россия, общество