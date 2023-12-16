https://ria.ru/20231216/gaza-1916212949.html

Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе

Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе - РИА Новости, 16.12.2023

Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе

Первоначальное расследование инцидента с убийством троих израильских заложников в секторе Газа показывает, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли по... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:38

2023-12-16T16:38

2023-12-16T16:38

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Первоначальное расследование инцидента с убийством троих израильских заложников в секторе Газа показывает, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли по ним огонь в нарушение существующих инструкций, сообщил РИА Новости представитель ЦАХАЛ. По словам представителя армии, знакомого с материалами расследования, в пятницу трое заложников мужского пола вышли из здания в районе Шеджайя в городе Газа, они были без верхней одежды и у одного из них была палка с белой тканью, похожая на флаг. В здании неподалеку располагались израильские военные, и один из солдат, который заметил заложников первым, воспринял их в качестве угрозы и открыл огонь. "Двое заложников погибли на месте, а третий получил ранение и вернулся в здание, из которого вышел. Солдаты слышали крики на иврите, и командир отряда отдал приказ прекратить огонь. Тем не менее, по какой-то причине, стрельба продолжилась, и третий заложник погиб. Уже точно известно, что солдаты в обоих случаях вели огонь в нарушение соответствующих инструкций", - рассказал представитель ЦАХАЛ. Армия пока не располагает информацией о причинах подобного появления заложников в этом районе. "Они могли сбежать сами или их могли оставить террористы ХАМАС. Возможны ситуации, когда заложников таким образом могут использовать в качестве приманки, чтобы военные попали в ловушку", - добавил представитель ЦАХАЛ. В пятницу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели трех израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, которые погибли от огня израильских военных вследствие ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в палестинском анклаве. По данным израильских военных в секторе Газа до сих пор находятся порядка 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 израильтян и иностранных граждан, которые были похищены 7 октября с юга Израиля.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)