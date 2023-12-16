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Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе - РИА Новости, 16.12.2023
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16:38 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/gaza-1916212949.html
Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе
Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе - РИА Новости, 16.12.2023
Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе
Первоначальное расследование инцидента с убийством троих израильских заложников в секторе Газа показывает, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли по... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:38
2023-12-16T16:38
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Первоначальное расследование инцидента с убийством троих израильских заложников в секторе Газа показывает, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли по ним огонь в нарушение существующих инструкций, сообщил РИА Новости представитель ЦАХАЛ. По словам представителя армии, знакомого с материалами расследования, в пятницу трое заложников мужского пола вышли из здания в районе Шеджайя в городе Газа, они были без верхней одежды и у одного из них была палка с белой тканью, похожая на флаг. В здании неподалеку располагались израильские военные, и один из солдат, который заметил заложников первым, воспринял их в качестве угрозы и открыл огонь. "Двое заложников погибли на месте, а третий получил ранение и вернулся в здание, из которого вышел. Солдаты слышали крики на иврите, и командир отряда отдал приказ прекратить огонь. Тем не менее, по какой-то причине, стрельба продолжилась, и третий заложник погиб. Уже точно известно, что солдаты в обоих случаях вели огонь в нарушение соответствующих инструкций", - рассказал представитель ЦАХАЛ. Армия пока не располагает информацией о причинах подобного появления заложников в этом районе. "Они могли сбежать сами или их могли оставить террористы ХАМАС. Возможны ситуации, когда заложников таким образом могут использовать в качестве приманки, чтобы военные попали в ловушку", - добавил представитель ЦАХАЛ. В пятницу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели трех израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, которые погибли от огня израильских военных вследствие ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в палестинском анклаве. По данным израильских военных в секторе Газа до сих пор находятся порядка 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 израильтян и иностранных граждан, которые были похищены 7 октября с юга Израиля.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе

ЦАХАЛ: израильские солдаты убили 3 заложников в Газе из-за нарушения инструкций

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Первоначальное расследование инцидента с убийством троих израильских заложников в секторе Газа показывает, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли по ним огонь в нарушение существующих инструкций, сообщил РИА Новости представитель ЦАХАЛ.
По словам представителя армии, знакомого с материалами расследования, в пятницу трое заложников мужского пола вышли из здания в районе Шеджайя в городе Газа, они были без верхней одежды и у одного из них была палка с белой тканью, похожая на флаг.
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В здании неподалеку располагались израильские военные, и один из солдат, который заметил заложников первым, воспринял их в качестве угрозы и открыл огонь.
«
"Двое заложников погибли на месте, а третий получил ранение и вернулся в здание, из которого вышел. Солдаты слышали крики на иврите, и командир отряда отдал приказ прекратить огонь. Тем не менее, по какой-то причине, стрельба продолжилась, и третий заложник погиб. Уже точно известно, что солдаты в обоих случаях вели огонь в нарушение соответствующих инструкций", - рассказал представитель ЦАХАЛ.
Армия пока не располагает информацией о причинах подобного появления заложников в этом районе.
"Они могли сбежать сами или их могли оставить террористы ХАМАС. Возможны ситуации, когда заложников таким образом могут использовать в качестве приманки, чтобы военные попали в ловушку", - добавил представитель ЦАХАЛ.
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10 ноября, 08:00
В пятницу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели трех израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, которые погибли от огня израильских военных вследствие ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в палестинском анклаве.
По данным израильских военных в секторе Газа до сих пор находятся порядка 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 израильтян и иностранных граждан, которые были похищены 7 октября с юга Израиля.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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