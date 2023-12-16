https://ria.ru/20231216/es-1916171531.html

В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС

В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 16.12.2023

В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:28

2023-12-16T11:28

2023-12-16T11:28

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польша

молдавия

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ВАРШАВА, 16 дек - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. "В нынешней конструкции политических и экономических укладов это очень не на руку польским фермерам, польским предпринимателям. В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава", - сказал Колодзейчак. Он считает, что даже в случае вступления в ЕС для Украины нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве. "Мы должны соблюсти наши интересы, например, так, как это сделала Германия, когда Польша входила в Европейский союз. Тогда рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет. Сегодня мы должны говорить о том, что, например, сельскохозяйственные продукты из Украины - свежие и переработанные – не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в Европейский союз", - сказал замминистра. "Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Европейского союза. Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", - заключил он. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html

https://ria.ru/20231215/sholts-1915948333.html

https://ria.ru/20231215/es-1915960816.html

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украина, польша, молдавия, евросоюз, в мире