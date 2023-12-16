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В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 16.12.2023
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11:28 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/es-1916171531.html
В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС
В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 16.12.2023
В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:28
2023-12-16T11:28
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молдавия
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ВАРШАВА, 16 дек - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. "В нынешней конструкции политических и экономических укладов это очень не на руку польским фермерам, польским предпринимателям. В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава", - сказал Колодзейчак. Он считает, что даже в случае вступления в ЕС для Украины нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве. "Мы должны соблюсти наши интересы, например, так, как это сделала Германия, когда Польша входила в Европейский союз. Тогда рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет. Сегодня мы должны говорить о том, что, например, сельскохозяйственные продукты из Украины - свежие и переработанные – не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в Европейский союз", - сказал замминистра. "Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Европейского союза. Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", - заключил он. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html
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украина, польша, молдавия, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Молдавия, Евросоюз, В мире
В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС

Колодзейчак: вступление Украины в ЕС может сильно навредить сельскому хозяйству

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 дек - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
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"В нынешней конструкции политических и экономических укладов это очень не на руку польским фермерам, польским предпринимателям. В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава", - сказал Колодзейчак.
Он считает, что даже в случае вступления в ЕС для Украины нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве.
"Мы должны соблюсти наши интересы, например, так, как это сделала Германия, когда Польша входила в Европейский союз. Тогда рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет. Сегодня мы должны говорить о том, что, например, сельскохозяйственные продукты из Украины - свежие и переработанные – не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в Европейский союз", - сказал замминистра.
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"Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Европейского союза. Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", - заключил он.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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