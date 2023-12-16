В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС
Колодзейчак: вступление Украины в ЕС может сильно навредить сельскому хозяйству
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 дек - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.
"В нынешней конструкции политических и экономических укладов это очень не на руку польским фермерам, польским предпринимателям. В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава", - сказал Колодзейчак.
Он считает, что даже в случае вступления в ЕС для Украины нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве.
"Мы должны соблюсти наши интересы, например, так, как это сделала Германия, когда Польша входила в Европейский союз. Тогда рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет. Сегодня мы должны говорить о том, что, например, сельскохозяйственные продукты из Украины - свежие и переработанные – не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в Европейский союз", - сказал замминистра.
"Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Европейского союза. Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", - заключил он.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.